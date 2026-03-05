Afrique: Basketball/Tournoi qualificatif coupe du monde 2026 - Une étape clé pour la reconquête du titre africain

Le tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine, qui va se dérouler du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico, sera une étape clé sur la voie de la reconquête du titre continental au prochain Afrobasket. Cheikh Sarr, sélectionneur des Lionnes, a affirmé cette ambition lors du stage de préparation qui a démarré ce mardi au stadium Marius Ndiaye avec neuf des 18 des joueuses présélectionnées.

L'équipe nationale féminine a démarré ce mardi 3 mars son stage avec la première séance du stage de préparation en direction du tournoi qualificatif de la Coupe du monde qui se déroulera du 11 au 17 mai prochain à Porto Rico. Pour son retour sur le banc des Lionnes, le sélectionneur Cheikh Sarr postule cette échéance comme une étape clé vers la reconquête du trophée africain que le Sénégal n'a plus remporté depuis 2015.

«J'ai joué une finale d'Afrobasket. On a perdu contre un gros calibre, le Nigeria, et je sais que cette équipe nigériane a changé sa façon de jouer. Avant, elle jouait avec pressing tout-terrain pendant 40 minutes, Elles ont laissé ça. Mais ce n'est pas seulement le Nigeria, il y a le Sud-Soudan et le Mali. Notre objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique », a-t-il affirmé. Le coach des Lionnes estime que cette ambition passe par une qualification à la coupe du monde.

Pour ces qualificatifs, le Sénégal est logé dans la poule B avec les champions du monde, les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et le Porto Rico, pays hôte du tournoi.

Le technicien sénégalais avance que les Lionnes joueront à fond leur chances face à leurs adversaires de tailles et nations majeurs du basketball mondial.

«Ces équipes ont joué la finale, comme l'Italie, l'Espagne. On a vu également des équipes qui ont joué des grands rôles en Asie et aussi la Nouvelle-Zélande qui est une très bonne équipe. Les Etats-Unis, elles sont championnes du monde et elles sont là dans le groupe. Je pense qu'il faut aller avec des ambitions concrètes. Il va falloir vraiment se défonce et donner le maximum, voir ce qu'on a dans les tripes.

Après, il y a des matchs où il faut vraiment jouer au calcul, pour savoir que ça, il faut le jouer pour le gagner. Il y a deux matchs pour gagner et puis on va voir. Mais je pense que les filles sont conscientes de ça. Elles ont envie d'aller à la Coupe du Monde. Quand tu vois le groupe-là, il n'y a que Yacine Diop qui a déjà joué la Coupe du Monde », souligne-t-il à l'issue de cette séance effectuée avec 9 joueuses présentes sur le groupe des 18 présélectionnées.

« Cette fois-ci, Ciara Dillard ne pourra pas nous aider »

Une occasion saisie pour le coach des Lionnes pour se prononcer sur l'absence notée de la meneuse Ciara Dillard en sélection.

« Elle a changé de club, elle m'a demandé, coach, est-ce que c'est possible pour cette fois-ci que je me repose, pour éviter de venir se blesser encore. Elle ajoute aussi : je vais perdre mon club et je vais perdre aussi beaucoup de temps pour revenir. Alors j'ai compris. La dernière fois qu'elle est venue à l'Afrobasket, elle revenait de blessure. Elle comprend qu'on a besoin d'elle. Mais pour cette fois-ci, elle ne pourra pas nous aider. », explique-t-il.

Pour les éliminatoires de la Coupe du monde (11 au 17 mars) 24 sélections nationales réparties sur quatre sites tenteront de décrocher leur billet. Les Lionnes qui évolueront dans le groupe B visent les trois premières places du tournoi afin de valider son ticket pour le grand rendez-vous mondial prévu du 4 au 13 septembre à Berlin (Allemagne).