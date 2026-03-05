Sénégal: Bakel - Un mort et 11 blessés dans un accident de la route

5 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bakel — Un accident survenu tôt jeudi, à hauteur du village de Bondji, dans le département de Bakel (est), a fait un mort de nationalité étrangère et onze blessés, a appris l'APS de source sécuritaire.

Un minicar ayant quitté Bakel pour Bondji a dérapé sur la route vers 6 heures du matin, causant un mort et 11 blessés dont un grave, a expliqué le lieutenant Saliou Diaw, commandant de la 63e compagnie d'incendie et de secours de Bakel.

Six des victimes sont de nationalité étrangère, dont la personne décédée, originaire de la Côte d'Ivoire, précise la même source.

Les passagers se rendaient au marché hebdomadaire de Bondji, un village de la commune de Diawara, .

