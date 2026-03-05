Sénégal: Plus de 400 agents et un important dispositif logistique déployés à Dakar pour l'opération 'koor-set' 2026

Dakar — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a mobilisé plus de 400 agents et déployé un important dispositif logistique pour la réussite de l'opération "koor-set" 2026 à Dakar, a-t-on appris de son directeur général, Khalifa Ababacar Sarr.

Il a fait cette déclaration, mercredi soir, lors du lancement officiel, à la place de l'Obélisque, de l'édition 2026 de l'opération "koor-set" à Dakar, une initiative visant à garantir un cadre de vie propre durant le mois de Ramadan et à mettre en place un dispositif spécial apte à faire face aux pics de production de déchets lors de la fête de Korité.

"À Dakar, plus de 400 agents sont mobilisés et déployés sur les principaux axes stratégiques, notamment au marché HLM, sur l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, le boulevard du président Mamadou Dia (ex Général De Gaulle), l'avenue Malick Sy, la Corniche ouest, l'avenue Bourguiba ainsi qu'aux alentours de la place de l'Obélisque", a-t-il indiqué.

"Les équipes spécialisées et les délégations départementales de Dakar interviendront sous une coordination centrale appuyée par un important dispositif logistique, afin de garantir l'efficacité et la rapidité des opérations", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le lancement officiel de l'opération "koor-set" 2026 à Dakar s'est déroulée en présence du préfet du département de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, d'élus locaux des communes d'arrondissement de Dakar, de responsables et agents de la SONAGED.

Cette étape fait suite au lancement de l'opération "koor set" samedi dernier dans la ville de Thiès, retenue officiellement pour accueillir la célébration nationale de la prochaine fête de l'indépendance du 4 avril.

Khalifa Ababacar Sarr a invité les populations à accompagner cet effort collectif pour débarrasser les villes sénégalaises des déchets, en adoptant des comportements éco-responsables pour un cadre de vie propre et sain durant le mois béni de Ramadan.

Au-delà du Ramadan et de la Korité, il a indiqué que le dispositif nocturne de collecte des déchets de "koor-set" sera maintenu à Dakar jusqu'au Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

"Nous avons signé dans ce cadre une convention de partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) pour garantir un cadre propre aux 2700 jeunes athlètes attendus à Dakar, Saly et Diamniadio", a-t-il rappelé.