Sénégal: Coupe de la Ligue - AJEL enchaîne une deuxième victoire et se qualifie pour les huitièmes de finale

Dakar — AJEL de Rufisque a validé mercredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, grâce à un deuxième succès d'affilée dans cette compétition.

L'équipe de Rufisque a fait la bonne opération de la deuxième journée de la poule F, en allant battre (1-0) Génération Foot sur ses terres.

Avec cette deuxième victoire en autant de sorties, les Rufisquois sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans la poule A, Essamaye FC a fait un grand pas vers la qualification, après son nul (1-1) face à l'AS Pikine.

Avec quatre points au compteur, Essamaye FC va jouer la qualification lors de la dernière journée de la phase devant Guelewars.

Battu pour la deuxième fois par Guelewars (0-1), le Casa-Sports de Ziguinchor est la première équipe éliminée de cette compétition.

Dans la poule B, Jamono de Fatick s'est relancé en dominant (2-0) l'AS Saloum.

Contraint au nul (1-1) par la SONACOS, le Stade de Mbour reste leader de cette poule avec 4 points.

La troisième journée sera âprement disputée entre ces quatre équipes.

Les deux leaders de la poule C, Amitié FC et Diambars, restent chacune sur une seule victoire.

Amitié FC a fait match nul (3-3) face à Dakar Sacré-Coeur, Diambars n'a pu faire un meilleur résultat face à Waalidaan (1-1).

Dans la poule D, la Linguère de Saint-Louis a essuyé un deuxième revers, synonyme d'élimination.

Les "Samba Linguère" ont été battus (0-2) par l'AS Bambey.

La Coupe de la Ligue a démarré le 18 février dernier.

La compétition est organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple".

La finale est prévue le 17 mai 2026.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue sénégalaise, après sa victoire à l'issue de l'édition 2025.

Voici les résultats de la deuxième journée de la Coupe de la Ligue :

Mercredi

Poule A :

Essamaye FC- Kaffrine (1-1), Guelewars-Casa Sports (2-1)

Poule B :

Stade de Mbour-SONACOS (1-1), ASC Saloum-Jamono de Fatick (0-2)

Poule C :

Amitié FC-Dakar Sacré-Coeur (3-3), Diambars-Wally Daan (0-0)

Poule D :

AS Bambey-Linguère (2-0)

Poule E :

Génération Foot-AJEL (0-1)

La suite du programme

Jeudi

Poule D

Thiès FC-Ndiambour

Poule F :

DUC-Douanes, Teranga SC-Cambérène

Poule G :

Teungueth FC- Gorée, HLM-OSlo FA

Poule H :

NGB-Guédiawaye FC, AS Pikine-Jaraaf