Sénégal: Papa Mada Ndour nommé à la tête du Secrétariat permanent sénégalo-gambien

4 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Papa Mada Ndour, chancelier des Affaires étrangères, a été nommé mercredi ambassadeur et secrétaire exécutif du Secrétariat permanent sénégalo-gambien, rapporte le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni le même jour.

Le diplomate, ancien ministre et chef de cabinet du président de la République, a été nommé à ces nouvelles fonctions en remplacement de El Hadji Ibou Boye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, précise la même source.

M. Ndour, membre de Pastef-Les patriotes, le parti au pouvoir, avait été démis de ses fonctions de ministre, chef de cabinet du président de la République, le 28 février 2025. Il avait été nommé à ce poste de chef de cabinet du président de la République le 30 avril 2024.

Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien est une institution interétatique de coopération fonctionnelle, d'harmonisation des politiques et d'intégration multisectorielle entre le Sénégal et la Gambie.

Il traduit un engagement des deux pays à perpétuer et à renforcer les liens historiques, culturels, linguistiques, économiques et sociaux, sur la base de leur riche fonds commun de valeurs partagées qui unit les populations, mais aussi à renforcer la coopération fructueuse qui existe entre les deux pays voisins.

