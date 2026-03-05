Sénégal: Peamir - Cheikh Tidiane Dièye inaugure des ouvrages qui transforment le bassin arachidier

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était, mardi, dans le Sine-Saloum pour procéder à l'inauguration d'importants ouvrages d'assainissement à travers le Projet eau et assainissement en milieu rural (Peamir). Selon Dr Cheikh Tidiane Dièye, ce programme a fini de transformer l'ensemble du bassin arachidier.

Les populations du Sine-Saloum ont réservé un accueil chaleureux au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Accompagné d'une forte délégation, Dr Cheikh Tidiane Dièye a procédé, mardi 3 mars, à l'inauguration d'ouvrages d'assainissement dans les localités de Gandiaye, Birkilane et Malem-Hodar. À l'étape de Gandiaye, il a exprimé sa reconnaissance envers les populations qui mesurent à juste titre la portée de l'acte posé.

« Votre mobilisation massive à cette cérémonie d'inauguration témoigne éloquemment de l'importance que vous accordez à l'amélioration de vos conditions de vie et au développement harmonieux de votre belle commune », a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a profité de cette occasion pour énumérer quelques réalisations en milieu rural. Il a notamment cité la construction de 40.000 latrines familiales, des infrastructures qui redonnent ainsi « dignité et intimité » aux familles.

Selon le ministre, 513.000 personnes supplémentaires ont désormais accès à des services d'assainissement améliorés grâce à cet ambitieux projet. « Le Peamir a transformé l'ensemble du bassin arachidier. C'est la matérialisation de l'engagement solennel des autorités de faire de l'accès universel aux services essentiels une réalité tangible », s'est félicité Dr Cheikh Tidiane Dièye.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, le ministre affirme que des ouvrages sont remis à niveau dans le cadre des délégations de service public.

« De nouveaux forages, avec des systèmes d'adduction, ont été réalisés dans les zones les plus vulnérables. Des milliers de branchements sociaux ont été posés. Ils vont faciliter l'accès à l'eau pour les ménages les plus démunis », a-t-il détaillé. Ces réalisations ont soulagé près de 380.000 personnes supplémentaires, qui ont désormais un accès amélioré à l'eau potable en milieu rural.

À l'échelle de la zone d'intervention, le ministre de l'Hydraulique a affirmé qu'au moins 1,5 million de personnes ont vu la qualité de leur eau potable s'améliorer. Dans ce vaste programme, le milieu urbain et périurbain n'a pas été en reste. Selon le ministre, avec le concours de la Sones, il y a eu l'extension des réseaux de distribution. Une démarche qui a abouti à 18.000 branchements sociaux, réalisés pour des familles à revenus modestes