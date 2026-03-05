Afrique: CAN féminine 2026 - Maroc ou Afrique du Sud, la CAF tranche ce vendredi

La Coupe d'Afrique des Nations féminine se tiendra finalement du 25 juillet au 16 août 2026, mais l'identité du pays hôte reste encore incertaine.

Initialement prévue au Maroc, la compétition pourrait finalement être confiée à Afrique du Sud. Selon plusieurs sources, la Confédération africaine de football (CAF) examine actuellement les capacités organisationnelles des deux pays avant de trancher définitivement.

Les autorités marocaines ont pourtant assuré être prêtes à accueillir la compétition cet été. Mais en coulisses, la CAF envisagerait sérieusement l'option sud-africaine.

La situation a été alimentée par les déclarations du ministre sud-africain des Sports, Gayton McKenzie, qui n'a pas hésité à critiquer l'attitude du Maroc dans ce dossier, estimant que la gestion du calendrier et de l'organisation de la compétition devait être clarifiée.

« Si le Maroc est prêt à accueillir la CAN féminine après une CAN masculine réussie, qu'il le fasse. S'il ne l'est pas, nous voulons lui rappeler que nous disposons de stades et que nous ne sommes pas un pays moins bien doté en infrastructures. Nous ne nous laisserons jamais prendre en otage par des pays moins bien équipés que nous. » a-t-il martelé.

Ces propos ont contribué à tendre un peu plus le climat autour de l'attribution de cette CAN féminine, devenue un enjeu sportif et diplomatique entre les deux nations.

La CAF devrait annoncer sa décision finale ce vendredi, mettant fin au suspense sur le pays qui accueillera la compétition continentale.