Tunisie: Bonne nouvelle pour les voyageurs bloqués aux Émirates

Les Émirats arabes unis ont décidé d'exempter de pénalités les voyageurs qui n'ont pas pu quitter le territoire en raison de la suspension de vols et de la fermeture de l'espace aérien dans la région. Cette mesure exceptionnelle vise à alléger les conséquences administratives et financières pour les personnes affectées par ces perturbations indépendantes de leur volonté.

Dans un communiqué, l'Autorité fédérale de l'identité, de la citoyenneté, des douanes et de la sécurité des ports a annoncé que les amendes liées au dépassement de la durée de séjour seront annulées pour toutes les personnes empêchées de quitter le pays en raison des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension ou la reprogrammation de plusieurs vols.

La décision concerne notamment les titulaires de visas de visite ou de tourisme, les détenteurs de permis de sortie, ainsi que les résidents ayant annulé leur titre de séjour en prévision de leur départ. Elle s'applique aux pénalités enregistrées à partir du 28 février 2026 et vise à permettre aux personnes concernées de régulariser leur situation sans encourir de charges financières supplémentaires.

Selon l'Autorité, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réponse aux circonstances exceptionnelles qui ont empêché de nombreux voyageurs de respecter leurs dates de départ initialement prévues. Elle reflète également l'approche humanitaire adoptée par le pays dans la gestion des situations d'urgence, en tenant compte des contraintes rencontrées par les visiteurs et les résidents.

Par ailleurs, les équipes opérationnelles déployées dans les aéroports et les centres de services poursuivent leur travail conformément aux plans d'urgence et de continuité des activités, en coordination avec les autorités compétentes. Ces dispositifs visent à faciliter les procédures administratives, à traiter les cas liés aux reports ou aux annulations de vols et à fournir l'assistance nécessaire aux voyageurs concernés.

Les autorités ont également souligné que cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à garantir le soutien aux visiteurs et aux résidents présents sur le territoire durant cette période exceptionnelle. Elle reflète la volonté du pays de maintenir un environnement sûr et organisé, capable de faire face efficacement aux situations imprévues.

Enfin, l'Autorité a appelé les personnes concernées à suivre les canaux officiels afin de se tenir informées des éventuelles mises à jour ou nouvelles mesures liées à la situation, tout en réaffirmant son engagement à assurer la continuité des services et l'accompagnement des voyageurs dans toutes les circonstances.