Tunisie: Mme Belfeguira annonce l'ouverture nocturne exceptionnelle de 18 musées et centre culturel

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, mercredi 04 mars 2026, au micro de la Radio nationale Mme Rabiaa Belfeguira, directrice générale de l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), a annoncé l'ouverture nocturne exceptionnelle de 18 musées et centre culturel dans différentes régions de la Tunisie. Et ce, à l'occasion de la « Nuit des Musées Tunisiens », prévue pour le 13 mars 2026 sous la direction d » l'AMVPPC.

Les sites précités seront ouverts au public durant la soirée, généralement entre 20h30 et 23h30 pour accueillir les visiteurs. « Ces ouvertures sont souvent accompagnées d'animations culturelles et visent à dynamiser la vie culturelle nocturne, particulièrement durant le mois de Ramadan », a-t-elle laissé entendre. Ainsi la liste des musées et centres ouverts de nuit durant les nuits ramadanesques notamment le 13 mars 2026 sont comme suit :

Grand Tunis et Cap-Bon

Musée national de Bardo

Musée paléochrétien de Carthage

Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis (Médina de Tunis)

Musée archéologique de Nabeul

Musée archéologique de Kerkouane

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sahel et Centre

Musée archéologique de Sousse

Musée d'Enfidha

Musée du leader Habib Bourguiba (Skanes, Monastir)

Musée du Ribat de Monastir

Musée de Mahdia

Musée archéologique d'El Jem

Musée de Moknine

Musée national d'art islamique de Raqqada (Kairouan)

Sfax, Sud et Intérieur