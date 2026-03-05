Tunisie: Mme Belfeguira annonce l'ouverture nocturne exceptionnelle de 18 musées et centre culturel

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Dans une déclaration accordée aujourd'hui, mercredi 04 mars 2026, au micro de la Radio nationale Mme Rabiaa Belfeguira, directrice générale de l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), a annoncé l'ouverture nocturne exceptionnelle de 18 musées et centre culturel dans différentes régions de la Tunisie. Et ce, à l'occasion de la « Nuit des Musées Tunisiens », prévue pour le 13 mars 2026 sous la direction d » l'AMVPPC.

Les sites précités seront ouverts au public durant la soirée, généralement entre 20h30 et 23h30 pour accueillir les visiteurs. « Ces ouvertures sont souvent accompagnées d'animations culturelles et visent à dynamiser la vie culturelle nocturne, particulièrement durant le mois de Ramadan », a-t-elle laissé entendre. Ainsi la liste des musées et centres ouverts de nuit durant les nuits ramadanesques notamment le 13 mars 2026 sont comme suit :

Grand Tunis et Cap-Bon

  • Musée national de Bardo
  • Musée paléochrétien de Carthage
  • Centre de présentation de l'histoire et des monuments de la ville de Tunis (Médina de Tunis)
  • Musée archéologique de Nabeul
  • Musée archéologique de Kerkouane

Sahel et Centre

  • Musée archéologique de Sousse
  • Musée d'Enfidha
  • Musée du leader Habib Bourguiba (Skanes, Monastir)
  • Musée du Ribat de Monastir
  • Musée de Mahdia
  • Musée archéologique d'El Jem
  • Musée de Moknine
  • Musée national d'art islamique de Raqqada (Kairouan)

Sfax, Sud et Intérieur

  • Musée de l'architecture traditionnelle (Kasbah de Sfax)
  • Musée archéologique de Sbeïtla
  • Musée archéologique de Makthar
  • Musée de Gafsa
  • Musée du Sahara de Douz
  • Musée du patrimoine traditionnel de Djerba

