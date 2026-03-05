Tunisie: Ministre des Affaires Sociales - On a découvert que 123 retraités perçoivent à la fois une pension de retraite et un salaire

Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, a révélé aujourd'hui, mercredi 04 mars 2026 que son département a identifié 123 retraités qui cumulent une pension de retraite et un salaire dans les secteurs public et privé.

Il a indiqué que parmi ces 123 personnes, 34 cas concernent le secteur public pour un coût mensuel estimé à 51 000 dinars, et 89 cas concernent le secteur privé pour un coût mensuel avoisinant les 71 000 dinars. En réponse à une question écrite rédigée par le député Ahmed Bennour concernant la fraude liée à la poursuite du cumul entre pension et salaire par de nombreux retraités, le ministre a ajouté que les personnes ayant repris une activité dans le secteur public sont détectées de manière automatisée.

Ce contrôle concerne les affiliés de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) ayant repris le travail après l'âge de la retraite et ayant choisi de bénéficier de la rémunération de cette activité en renonçant à leur pension, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 12 de l'année 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que, pour le secteur public, les contrevenants sont identifiés via le système « INSAF » de paie des salaires, permettant ainsi de détecter les cumuls au cours du mois même et de suspendre immédiatement le versement des pensions.

Quant au secteur privé, ces cas sont identifiés lors de campagnes périodiques en coordination avec les services de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), par le biais de recoupements et suite à la mise en place du service Web entre les deux caisses depuis septembre 2024. Le ministre a souligné qu'en cas de cumul entre une pension de retraite, quelle qu'en soit la source, et tout revenu fixe sous forme de salaire ou de traitement, les mesures prévues par la loi précitée sont prises sans délai, notamment la suspension de la pension de l'intéressé et l'exigence du remboursement des sommes indûment perçues durant la période de cumul.