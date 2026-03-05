Tunisie: Quatre aliments se transforment en poison une fois mis au frigidaire

Où mettre les restes d'un plat, un quart de citron ou une moitié d'oignon coupé ? Souvent ces aliments finissent au frais !... Nous avons tous l'impression qu'une fois réfrigérés ces aliments encore comestibles seront bien conservés ! Cependant, les spécialistes disent le contraire et qualifient ce mauvais réflexe de parfois dangereux.

Ils s'accordent à dire que, contrairement à ce qu'on peut croire, certains produits ne supportent pas le froid humide et développent rapidement des substances dangereuses pour la santé parce qu'ils attrapent de la moisissure plus rapidement. En, effet, la conservation au frais ne procure finalement qu'une illusion de sécurité alors que bien des aliments deviennent toxiques une fois réfrigérés.

L'ail pelé : un risque cancérigène

« Une fois épluché, l'ail ne doit aucunement être mis au réfrigérateurs », alertent les spécialistes de la nutrition. Ils expliquent que lorsque le taux d'humidité dépasse 60 %, les gousses nues deviennent un terrain fertile pour les moisissures. Il s'agit de champignons microscopiques qui libèrent des spores et des mycotoxines susceptibles de provoquer toux, difficultés respiratoires et conjonctivite. Pire encore, certaines études récentes allient la moisissure de l'ail au cancer notamment lorsque la production de mycotoxines atteint un stade avancé.

Les spécialistes recommandent alors de garder les têtes entières de l'ail dans un endroit sec, mais une fois les gousses épluchées, elles doivent être consommées ou jetées. Le gingembre frais ne supporte pas le frais ! « Le gingembre commence à moisir très rapidement lorsqu'il est mis dans le réfrigérateur », précisent les experts ajoutant qu'une fois au frais, il risque de se transformer en véritable poison. « La consommation d'un gingembre moisi a été reliée à des cas d'insuffisance hépatique ou rénale, particulièrement lorsque les mycotoxines sont présentes.

Tout morceau qui verdit, ramollit ou dégage une odeur suspecte doit impérativement être jeté », alertent-ils. Et d'ajouter que pour prolonger la durée de vie du gingembre, il faut ou bien le conserver quelques jours dans un contenant peu humide au réfrigérateur, ou opter pour le congélateur pour une conservation longue durée.

Oignons coupés, contamination rapide

Une fois tranchés, les oignons perdent leur protection naturelle. Contrairement aux idées reçues, ils n'absorbent pas les bactéries ambiantes mais les diffuent ! Les spécialistes recommandent alors de les placer dans une boîte hermétique propre et de les consommer dans les 24 à 48 heures maximum. « Si l'oignon devient gluant ou dégage une odeur anormale, il doit aller à la poubelle », recommandent-ils.

Riz cuit réfrigéré : un panier bactériologique

Le riz cuit peut héberger le « Bacillus cereus », lorsqu'il est mis au réfrigérateur. Il s'agit d'une bactérie dont les spores résistent à la cuisson. Lorsque le riz refroidit trop lentement ou séjourne trop longtemps au réfrigérateur, ces spores se réactivent. Ces bactéries produisent des toxines responsables de vomissements, diarrhée et crampes abdominales parfois violentes. « Conserver du riz cuit au réfrigérateur plus de 24 h peut provoquer une belle intoxication alimentaire si on le consomme », mettent-ils en garde.

Pour éviter l'intoxication, le riz doit être refroidi rapidement, en moins de deux heures. Il faut ensuite le conserver dans un récipient hermétique à 4 °C maximum, pour une durée n'excédant aucunement les 24 heures. On ne doit le réchauffer qu'une seule fois et ce qui reste doit aussi aller à la poubelle.