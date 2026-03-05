Sénégal/Libye: Huit mois sans salaire - La Fédération libyenne confirme les impayés d'Aliou Cissé

La Fédération libyenne de football a confirmé qu'Aliou Cissé et les membres de son staff n'ont pas perçu leurs salaires depuis huit mois.

Selon les autorités du football libyen, cette situation serait liée à un manque de fonds, empêchant le paiement régulier du technicien sénégalais et de son équipe.

361 millions de FCFA. C'est le montant global que la Fédération libyenne de football doit à Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions, qui avait répondu à l'appel des Chevaliers de la Méditerranée. Une somme colossale qui place aujourd'hui le technicien sénégalais au coeur d'un contentieux financier d'envergure. Son salaire mensuel serait estimé à 80 000 dollars (45 millions FCFA), un montant important qui, selon certaines sources, n'aurait pas été versé régulièrement.

Cette situation contraste avec la réputation et le parcours de l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga. Avant son aventure en Libye, Aliou Cissé a marqué l'histoire du football sénégalais en dirigeant la sélection nationale pendant près de neuf ans. Nommé à la tête de l'équipe en 2015, il a progressivement construit un groupe solide et compétitif sur la scène continentale et internationale.

Sous sa direction, le Sénégal a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte, avant de réaliser l'exploit historique de remporter la CAN 2022 au Cameroun, offrant au pays son premier sacre continental.

Aliou Cissé a également mené les Lions de la Teranga à deux qualifications pour la Coupe du monde, d'abord en 2018 en Russie, puis en 2022 au Qatar, confirmant le statut du Sénégal comme l'une des grandes puissances du football africain.