Afrique: Lions du Sénégal - Assane Diao prêt pour le Mondial

Forfait à la dernière Can après une blessure à la cuisse, Assane Diao a rejoué dimanche dernier avec Como. Face à Lecce (3-1), il a réalisé une bonne entrée en jeu. De bon augure pour la suite de la saison. Il aura une dizaine de matchs en Serie A et en Coupe d'Italie pour retrouver sa meilleure forme afin de disputer la Coupe du monde. Il devra aussi éviter les blessures récurrentes qui l'ont ralenti ces dernières saisons.

Assane Diao a retrouvé le chemin des terrains de foot. L'attaquant sénégalais est entré en jeu lors de la victoire de Come sur Lecce (3-1), en match comptant pour la Serie A italienne. Il est entré en jeu à la 84e minute. Avant ce match, Assane Diao n'avait pas joué depuis le 15 décembre 2025 face à l'As Rome. Son dernier match avant de rejoindre la sélection nationale sénégalaise en direction de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc.

Titularisé, Assane Diao, blessé, avait dû céder sa place à la 37e minute de jeu. Malgré cette blessure, il avait rejoint les Lions au Maroc. Mais, après des examens approfondis, le forfait de l'ancien joueur du Betis Séville avait été confirmé. Dans la tristesse, il avait quitté la Tanière pour rentrer en Italie. Plus de deux mois après, Assane Diao touche à nouveau le ballon en réalisant une bonne entrée même s'il n'aura joué que 6 minutes face à Lecce.

« Ça faisait longtemps, mais Dieu merci, je suis de retour. Je suis content d'être avec l'équipe et j'ai failli marquer. J'espère que je pourrai le faire la prochaine fois, mais je suis heureux d'être de retour et d'aider l'équipe. J'ai pu jouer quelques minutes aujourd'hui. J'en avais besoin, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je dois retrouver progressivement le rythme avec l'équipe, mais je suis content d'avoir joué ce match », a confié Assane Diao à l'issue de la rencontre.

Le jeune attaquant est revenu sur la Can remportée par le Sénégal. « Déçu de ne pas avoir pu y aller. Ils ont gagné, et j'ai l'impression d'avoir gagné aussi. Je tiens à remercier tous les supporters sénégalais et de Como pour leur soutien. Et j'espère être présent à la Coupe du monde », ajoute-t-il.

Le Mondial est, en effet, le grand objectif d'Assane Diao qui devra se donner les moyens pour y être. Il a environ trois mois pour retrouver son meilleur niveau afin de disputer la fête du football mondial prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Assane Diao a douze rencontres de championnat d'Italie pour se remettre en selle. En plus de la Coupe d'Italie dont il doit disputer les demi-finales.

L'attaquant de 20 ans est attendu dans la dernière ligne droite de la Serie A où Como s'illustre avec une 5e place derrière l'Inter (1e, 67 points), l'Ac Milan (2e, 57 points), Naples (3e, 53 point) et l'As Rome (4e, 51 points). Dans la course pour la Ligue européenne des champions, Como (48 points) doit faire le plein de points.

Cesc Fabregas, le coach de la formation italienne, compte particulièrement sur Asane Diao pour aider son équipe à atteindre ses ambitions. L'ancien international espagnol est satisfait du retour de l'attaquant sénégalais. « En cinq minutes, nous avons vu ce qui nous a manqué pendant 11 mois, et nous espérons le retrouver à nouveau en pleine forme », a déclaré l'ancien joueur de Barcelone.

De retour à la compétition dans une équipe en forme et un coach qui compte sur lui, Assane Diao sait que la balle est dans son camp. Mais, l'attaquant sénégalais devra éviter les blessures qui l'ont privé de la dernière Can et empêché son ascension après des débuts en fanfare à Como.