Sénégal: Interpellation d'un multirécidiviste présumé pour vols par ruse à Jaxaay

Le Commissariat d'Arrondissement de Jaxaay a procédé, le 28 février 2026, au déferrement au parquet d'un individu se présentant comme marchand et domicilié à Mbour, pour des faits présumés de vols multiples au préjudice de plusieurs commerçants de la localité.

L'arrestation fait suite à un incident survenu le 26 février, aux environs de 20 heures. L'une des victimes aurait reconnu le suspect à proximité d'une boulangerie à Jaxaay. Elle a aussitôt requis l'assistance d'un agent de la Compagnie de circulation en service à la station Shell (Sedima), qui a procédé à son interpellation avant de le conduire dans les locaux du commissariat.

Un mode opératoire bien rodé

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause adoptait un procédé similaire dans les commerces ciblés. Se faisant passer pour un client ordinaire, il profitait de moments d'inattention -- notamment lors de l'emballage des articles -- pour subtiliser des téléphones portables, des parfums de luxe ou encore des sacs contenant de l'argent laissés sur les comptoirs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À la suite de son arrestation, six autres victimes se sont présentées au commissariat et ont formellement identifié le suspect.

Des préjudices financiers importants

Les montants déclarés par les plaignants sont jugés considérables. Parmi les pertes signalées figurent :

Un sac renfermant 2 000 000 FCFA issus d'une tontine ;

Une somme de 750 000 FCFA ;

Divers autres montants dépassant 200 000 FCFA ;

Plusieurs smartphones de grande valeur (iPhone 14, 13 Pro, 13, 6S) ainsi que des documents administratifs.

Malgré les dénégations du suspect lors des confrontations, les investigations ont mis en lumière son passé judiciaire. L'intéressé a reconnu avoir déjà purgé quatre peines d'emprisonnement pour divers délits, notamment pour vol.

À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye, où il devra répondre des faits qui lui sont reprochés.