Sénégal: AIBD - Près de 30 kg de haschich saisis par la douane

4 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé une importante saisie de drogue à l'Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). Près de 30 kilogrammes de haschich ont été interceptés le jeudi 26 février 2026, aux environs de 19 heures, par la Brigade du Tourisme rattachée à la Subdivision des Douanes de la plateforme aéroportuaire.

Selon les informations communiquées par la Direction générale des Douanes, les agents ont mis la main sur 289 plaquettes de résine de cannabis, pour un poids total de 28,97 kg. La valeur marchande de la marchandise est estimée à 190 millions de francs CFA.

La drogue était soigneusement dissimulée dans deux valises appartenant à une dame de nationalité étrangère, en provenance d'un pays du Maghreb. C'est à la suite de l'analyse des images au scanner que les agents ont relevé des indices suspects. L'ouverture des bagages a permis de découvrir les plaquettes de substance illicite, lesquelles ont été soumises à des tests par le Laboratoire de la Police scientifique. Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de haschich.

Les investigations menées dans la foulée ont conduit à l'arrestation, le même jour, du destinataire présumé de la marchandise. Âgé de 45 ans et de nationalité sénégalaise, l'homme a été interpellé à l'issue d'une enquête minutieuse.

Les deux suspects ont été mis à la disposition du Parquet de Mbour, tandis que l'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

