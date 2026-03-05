Sénégal: Sécurité, migration, investissements - Dakar et l'Union européenne scellent une alliance renforcée

Une délégation de haut niveau de l'Union européenne (UE) a effectué une visite officielle au Sénégal du 2 au 3 mars 2026, dans le cadre des négociations en vue d'un nouveau Partenariat stratégique et global entre les deux parties. La mission était conduite par Jozef Síkela, Commissaire européen aux Partenariats internationaux, et Magnus Brunner, Commissaire européen aux Affaires intérieures et à la migration.

Un dialogue politique au plus haut niveau

Les Commissaires européens ont été reçus en audience par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang.

Ces rencontres ont permis d'approfondir le dialogue autour d'un partenariat renouvelé, fondé sur des intérêts convergents et mutuellement bénéfiques. Les discussions ont notamment porté sur la promotion des investissements à travers l'initiative européenne « Global Gateway », le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que la gestion concertée des questions migratoires et de mobilité.

La délégation a également échangé avec des entrepreneurs sénégalais et européens sur l'amélioration du climat des affaires, l'appui à l'entrepreneuriat et l'accès à l'emploi, des axes jugés prioritaires pour soutenir la croissance et la création d'opportunités économiques.

Sécurité et lutte contre les trafics au coeur des priorités

Au cours de leur séjour, les Commissaires ont visité plusieurs programmes de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de la migration et de la lutte contre les trafics. Ils se sont également rendus sur des projets structurants en matière de mobilité urbaine, dont le Programme opérationnel conjoint II (POC II) et le Train Express Régional (TER).

Le Commissaire Magnus Brunner s'est entretenu avec le ministre des Forces armées, Birame Diop, ainsi qu'avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération UE-Sénégal en matière de prévention des trafics et de lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Point d'orgue de la visite : la cérémonie officielle de remise de 11 vedettes neuves et de 6 vedettes remotorisées à la Police et à la Gendarmerie nationales, ainsi que l'inauguration du Centre de maintenance maritime au Port de Dakar, dans le cadre du POC II.

Ces nouveaux équipements visent à renforcer les capacités d'interception maritime du Sénégal face aux trafics illicites, notamment le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et la pêche illégale. Ils constituent un levier stratégique dans la sécurisation des espaces maritimes et la lutte contre la criminalité transnationale.

Vers un partenariat renforcé

Cette visite marque une étape importante dans la consolidation des relations entre l'UE et le Sénégal. Elle témoigne de la volonté commune d'ériger un partenariat stratégique global, axé sur l'investissement, la sécurité, la mobilité et le développement durable, dans un contexte régional et international marqué par des défis sécuritaires et migratoires croissants.