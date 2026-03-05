Tunisie: Le pays intensifie ses efforts de protection contre les inondations urbaines avec le soutien de la Banque mondiale

La Banque mondiale et le gouvernement tunisien renforcent leur partenariat en vue d'accroître la résilience du pays face aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles, à travers un financement additionnel de 50 millions de dollars américains pour le Programme intégré de résilience aux catastrophes en Tunisie (ResCat), dont l'enveloppe initiale s'élève à 125 millions de dollars américains.

Ce financement supplémentaire permettra d'étendre la protection contre les inondations urbaines à trois régions très exposées - Tunis-Ouest, Gabès et Djerba - en s'appuyant sur l'expérience des villes de Bizerte, Monastir et Nabeul couvertes par le programme initial. Cette intensification intervient alors que la Tunisie continue d'être confrontée à d'importants risques d'inondation, exacerbés par le changement climatique, comme en témoignent les graves inondations de janvier 2026, ayant entraîné les plus fortes précipitations depuis plus de 70 ans et des perturbations généralisées dans plusieurs régions.

En ciblant les corridors à forte densité de population et les pôles économiques clés, ce renforcement devrait bénéficier à plus de 660 000 personnes supplémentaires. Les investissements visent à maintenir les entreprises en activité, à protéger les emplois et à créer de nouvelles opportunités d'emploi locaux, en particulier pour l'exploitation et l'entretien des infrastructures de protection contre les inondations.

Ils contribueront également à réduire les interruptions de service et les pertes économiques, améliorant ainsi les moyens de subsistance dans certaines des zones urbaines les plus vulnérables de la Tunisie. Ce financement additionnel renforcera les liens entre les investissements physiques, la modernisation des systèmes hydrométéorologiques et d'alerte précoce et le financement des risques de catastrophe, afin de garantir que les infrastructures, les données et la protection financière fonctionnent ensemble dans le cadre d'un système intégré de résilience.

« La Banque mondiale soutient les progrès constants de la Tunisie vers une gestion proactive et tenant compte des risques », déclare Alexandre Arrobbio, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie. « En renforçant la protection contre les inondations dans les régions fortement exposées, ainsi que les systèmes d'alerte précoce et de protection financière, ce financement supplémentaire contribuera à protéger les vies et les moyens de subsistance et à soutenir un développement plus résilient et plus inclusif. »

Ce nouveau financement s'appuie sur les résultats solides obtenus depuis le lancement du programme en 2021. Le projet initial, financé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD), a déjà contribué à protéger près de 170 000 personnes vulnérables des inondations dans plusieurs villes tunisiennes et a soutenu le déploiement de systèmes pilotes d'alerte précoce.

Il a également contribué à renforcer les institutions nationales chargées de la gestion des risques de catastrophe, notamment au travers des travaux en cours sur une stratégie de financement de ces risques et de la mise en place d'une structure institutionnelle permanente pour coordonner les efforts de résilience.

« En combinant la surveillance des conditions météorologiques et des inondations, des systèmes d'alerte précoce et des infrastructures résilientes, le projet élargit la protection contre les inondations urbaines à trois nouvelles régions et soutient une approche nationale plus cohérente et durable de la gestion des risques d'inondation », déclare Dina Ranarifidy, spécialiste principale de l'urbanisme et chef d'équipe du projet à la Banque mondiale.