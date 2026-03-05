Congo-Kinshasa: Affaire Mbororo - Guy Kabombo instruit un redéploiement militaire au Nord-Ubangi

Des éleveurs Mbororo, estimés à plus de 3 000, multiplient des exactions dans plusieurs agglomérations du Nord-Ubangi.

Le gouverneur de cette province a rapporté la situation, mercredi 5 mars, au vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale, à Kinshasa.

Aussitôt informé, Guy Kabombo Muadiamvita a annoncé des mesures sécuritaires immédiates, dont le redéploiement des forces armées afin de restaurer l'ordre dans cette partie du pays.

Le vice-Premier ministre estime également que ce dossier doit être porté au plus haut niveau de l'État, avec une saisine directe du président Félix Tshisekedi.

Réunis en urgence mardi dernier à Kinshasa, plusieurs responsables du Gouvernement central et ceux de l'exécutif provincial du Nord-Ubangi ont examiné la situation de ces éleveurs, arrivés avec près de 30 000 têtes de bétail.

Selon les autorités locales, ces nomades sont accusés de destructions répétées de champs, d'accaparement d'espaces agricoles, ainsi que de multiples incidents violents, faisant monter la tension au sein des communautés.

D'après le gouverneur du Nord-Ubangi, un jeune homme de 23 ans a récemment été mortellement poignardé lors d'une altercation avec un éleveur Mbororo.

Ce drame a accru l'inquiétude parmi les populations, déjà fragilisées par une situation économique difficile.