Tunisie: Métlaoui - Le gaz naturel pour briser l'enclavement énergétique

Après une attente qui n'a que trop duré, les habitants de la délégation de Métlaoui voient enfin se concrétiser le projet de raccordement au réseau de gaz naturel.

Lancés cette semaine, les travaux s'inscrivent dans le cadre du plan directeur d'extension du réseau, pour un investissement total s'élevant à environ 8 millions de dinars. Ce projet ambitieux vise, à terme, à desservir quelque 12.000 foyers. C'est un soulagement teinté d'impatience pour les habitants et les acteurs économiques de Métlaoui. Après des années de retard prolongé, le coup d'envoi effectif du raccordement au réseau de gaz naturel a enfin été donné cette semaine.

Si cet investissement de 8 millions de dinars promet de transformer le quotidien de 12.000 foyers, l'enjeu dépasse le simple confort domestique : pour la région, c'est surtout le signal d'un possible renouveau industriel. Le coût réduit de cette énergie directe pourrait en effet lever le principal obstacle à la réouverture de l'unique usine d'articles sanitaires de la zone, fermée depuis cinq ans à cause d'une facture énergétique devenue insupportable.

Un déploiement progressif et des mesures incitatives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une première phase, le réseau a été déployé dans trois quartiers de la ville, avant de s'étendre progressivement aux autres zones. Symbole de cette mise en service effective : un premier foyer a déjà été officiellement raccordé après l'achèvement de ses installations internes. Pour encourager les citoyens à sauter le pas, la société concernée a mis en place un dispositif de soutien financier, sous la forme d'un prêt de 500 dinars destiné à couvrir les frais d'installation intérieure, remboursable sur 40 mois.

Vers la réouverture de l'usine de sanitaires ?

Au-delà de l'amélioration du confort domestique, ce raccordement -- attendu depuis des années -- représente un enjeu économique vital pour la région. Ce retard a lourdement pesé sur le tissu industriel local, provoquant notamment, il y a cinq ans, la fermeture de l'unique usine d'articles sanitaires de la zone, avec 230 ouvriers mis à la porte. À l'époque, la direction avait été contrainte de cesser ses activités en raison du coût exorbitant du gaz naturel transporté par camions depuis Gabès.

Aujourd'hui, l'arrivée d'une source d'énergie directe, stable et moins coûteuse pourrait être l'élément déclencheur de la réouverture de cette unité industrielle, redonnant ainsi un souffle de développement et d'emploi à toute la délégation.