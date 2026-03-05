Algérie: EST/Contrairement à ce qu'on relate sur la toile - Fin de saison actée pour Belaïli

L'ailier gauche algérien ne peut reprendre la compétition maintenant. Tout ce qui se dit à propos de son retour à la compétition n'est que spéculation. La saison est bel et bien terminée pour lui.

Le passage de Youssef Belaïli sur une chaîne de télévision algérienne il y a quelques jours, où il a annoncé son retour sous peu, a enflammé la Toile et ouvert la porte aux spéculations. On est même allé à l'annoncer compétitif pour la confrontation contre Al Ahly en quarts de finale de la Ligue des champions. Renseignement pris : "La saison est terminée pour Youssef Belaïli contrairement à ce qu'on relate sur les réseaux sociaux.", nous confirme une source officielle au sein de l'Espérance de Tunis.

Pour rappel, Youssef Belaïli avait été touché au derby aller disputé le 9 novembre dernier. Il a été contraint de quitter le terrain en cours de jeu. Le diagnostic avait révélé une rupture des ligaments croisés et une lésion au ménisque. Il s'est fait opérer par la suite au Qatar où il a poursuivi la première phase de sa rééducation. Pour protéger sa santé, Youssef Belaïli doit prendre tout le temps nécessaire pour que sa guérison soit totale sans le moindre risque.

Il doit s'inspirer du cas de son coéquipier, Yassine Meriah, victime d'une blessure pareille une année auparavant, fin novembre 2024, et qui s'est forcé à reprendre la compétition pour pouvoir participer à la Coupe du monde des clubs l'été dernier. Il traîne depuis les séquelles d'un retour prématuré à la compétition (lésions aux ménisques).

Et si Mouhli revenait ?

Patrice Beaumelle l'a annoncé lors de sa présentation aux médias : "Si des joueurs ont été écartés, j'aurai des entretiens avec eux. Je vais être honnête. S'ils n'ont pas de problèmes administratifs et que sportivement ils peuvent apporter le plus, ils seront remis dans le circuit. Un club est une institution. Si l'institution décide autrement, je ne pourrai pas les réintégrer". Pour le moment, le cas de Mouhli demeure flou. Le joueur continue à s'entraîner au Parc B. Il doit d'abord régulariser sa situation administrative, lui qui, à un moment donné, demandait la résiliation de son contrat.

Et même s'il trouve un terrain d'entente avec l'administration du club, il lui faut du temps pour qu'il soit compétitif. Ce qu'on sait, c'est que, depuis le départ de Maher Kanzari, le joueur veut qu'on lui accorde une seconde chance, sachant que son contrat prendra fin le 30 juin 2027.

Msakni avec le groupe

S'était éloigné des terrains depuis le décès de son père, Youssef Msakni retrouve progressivement son rythme. Il a participé au match d'application avec le groupe qui n'a pas fait le déplacement à Béja, histoire de garder le rythme. L'éventualité qu'il retrouve la compétition ce samedi en ayant un temps de jeu lors du match de championnat contre l'ASM est tributaire de ses dispositions physiques.