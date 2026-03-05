Tunisie: INS - Le taux d'inflation a atteint 5% au mois de février 2026

5 Mars 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par IG

Tunis — Le taux d'inflation a atteint 5% au mois de février 2026 en augmentation de 0,1% par rapport à janvier 2026, d'après l'Indice des prix à la consommation, publié, jeudi, par l'INS.

Cette augmentation est principalement due à l'accélération du rythme de progression des prix du groupe "Alimentation" (6,7% en février 2026 contre 5,9% en janvier 2026). En revanche, une baisse du rythme d'augmentation des prix a été enregistrée au niveau groupe "Habillement et chaussures" (8,9% en février 2026 contre 10% en janvier 2026).

// Evolution des prix en glissement annuel

En glissement annuel, l'augmentation de 6,7% des prix des produits alimentaires s'explique principalement par la hausse des prix des fruits (+17,7%), de la viande d'agneau (+16,3%), du poisson frais (+14%) et de la volaille (+12,8%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 10,3%.

Les prix des produits manufacturés ont aussi évolué de 4,6% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 8,9% et des produits d'entretien courant du foyer de 4,8%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 3,8% sur un an, principalement expliquée par la montée des prix des services d'hébergement (+11,3%).

// Augmentation de 0,1% du taux d'inflation en glissement mensuel

L'augmentation de 0,1% du taux d'inflation en glissement mensuel (par rapport au mois de janvier 2026) est principalement due à la hausse des prix du groupe des produits alimentaires. En revanche, les prix du groupe "Habillement et chaussures" ont diminué à l'occasion des soldes d'hiver.

Sur un mois, les prix du groupe "Alimentation" ont évolué de 1,3%, en raison de la hausse des prix du poisson frais (+3%), de la viande ovine (+2,9%), des fruits frais (+2,8%) et de la volaille (+2,1%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 0,3%.

Les prix des produits d'habillement se sont également repliés de 4,6% en raison du début de la saison des soldes d'hiver. Les prix des articles d'habillement ont baissé de 4,8%, ceux des chaussures de 4,7%, des accessoires d'habillement de 1,2% et des tissus de 1%.

Les groupes "Produits manufacturés" et "Services" sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,7% et 1,3%.

Les groupes "Non alimentaire libre" et "Alimentaire libre" sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 2,9% et 1,9%.

// Le taux d'inflation sous-jacente recule à 4,6%,

En février 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a reculé à 4,6%, après un taux de 4,9% enregistré en janvier 2026. Les prix des produits libres (non encadrés) ont évolué de 6,1% sur un an. Les prix des produits encadrés ont enregistré une croissance de 0,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,6% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.


