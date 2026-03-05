Angola: Les pompiers retrouvent trois corps dans un site d'extraction de granulats

4 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NGS/AJQ/LUZ

Icolo e Bengo — Le Service de protection civile et de pompiers (SPCB) du commandement municipal de Sequele, dans la province d'Icolo e Bengo, a retrouvé mardi les corps de trois jeunes gens ensevelis dans une mine d'extraction de granulats dans le quartier de Tandi.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP ce mercredi, parmi les victimes, deux sont mineures (moins de 14 ans) et une personne âgée de 28 ans, toutes de nationalité angolaise. Le document précise qu'après des efforts considérables, les pompiers ont découvert les corps sans vie sous d'énormes quantités de sable. Sur place, l'incident a provoqué une vive émotion. Les proches des victimes, résidant dans les quartiers environnants, ont assisté aux opérations de sauvetage et à l'évacuation des corp.

Dans des déclarations faites aujourd'hui à l'ANGOP, le porte-parole du SPCB à Icolo e Bengo, Juasir Piedade, a déclaré que les malheureux étaient des travailleurs temporaires d'une entreprise chinoise qui exploite des granulats à cet endroit. L'expert a déploré que l'entreprise n'ait fourni ni équipements de protection ni uniformes, ce qui expose les travailleurs à une situation de vulnérabilité.

Concrètement, a expliqué le pompier, les jeunes étaient chargés de mesurer et de déterminer le nombre de godets de chargeuse nécessaires au remplissage des bennes de camions, et parfois ils le faisaient manuellement, sans benne basculante. Face à cette situation, le responsable a désapprouvé cette pratique, fréquemment réalisée par des mineurs, et a donc appelé les parents à mieux veiller sur leurs enfants et à les protéger. Selon Juasir Piedade, il s'agit du premier cas recensé depuis qu'Icolo e Bengo a été élevée au rang de province.

