Cote d'Ivoire: Protection des enfants au - L'Unicef renouvelle son partenariat avec Save the Children

L'Unicef multiplie les efforts pour la cause des enfants en Côte d'Ivoire. L'institution onusienne a paraphé un mémorandum d'entente avec Save the Children International pour la période 2026-2027.

Au dire du Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, il s'agit d'un nouvel accord avec Save the Children International qui s'aligne sur les priorités nationales, notamment le Plan national de développement 2026-2030, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et le Cadre de coopération des Nations unies pour le développement durable 2026-2030.

De façon précise, ce mémorandum d'entente entre les deux partenaires recentre l'action pour les prochaines années sur certains points essentiels : « la nutrition ; l'éducation ; la santé et le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement (Eha) ; la protection de l'enfance ; les politiques sociales ; ainsi que la participation des adolescents et des jeunes, avec une forte attention portée à l'équité, à l'intégration programmatique, au climat et à l'amélioration de la gouvernance fondée sur des données probantes ».

Ce partenariat s'appuiera également sur le Plan stratégique 2025-2027 de Save the Children International, un plan qui met l'accent sur la lutte contre la pauvreté infantile, l'accès équitable aux services sociaux de base et la réduction des inégalités de genre, sans omettre la résilience climatique et le renforcement de l'engagement du gouvernement et des communautés envers les droits des enfants.

L'objectif, selon Jean-François Basse, sera de soutenir les structures nationales et locales, d'harmoniser les approches et de proposer des réponses intégrées à certaines problématiques, à savoir : « le travail des enfants, les violences basées sur le genre, les risques en ligne, les pratiques néfastes ou encore la situation particulière des enfants migrants et des enfants en mobilité ».

Le directeur pays de Save the Children International, Akebou Sawadogo, a exprimé l'engagement de son organisation à synchroniser ses actions avec celles de l'Unicef dans les domaines clés de la protection, de l'éducation, du plaidoyer, du genre et de la protection sociale. Les efforts seront également multipliés pour atteindre plus efficacement les enfants les plus défavorisés, notamment dans les zones les plus reculées.

Ces objectifs ne pourront être atteints que par la mobilisation d'un plus grand nombre d'acteurs institutionnels, communautaires et privés, ainsi que par le développement de solutions innovantes adaptées aux réalités des enfants et des familles en Côte d'Ivoire.

Le partenariat symbolise la continuité de l'engagement des deux institutions, entamé en 2023 et renforcé en 2025.