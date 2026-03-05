Cote d'Ivoire: Exposition artistique et culturelle itinérante - « Exodus » de Near, une rencontre entre artistes, lieux et publics

Eslie Ahou Ramia N'Guessan, plus connue sous le nom d'artiste Near, peintre polyvalente, photographe et visiographe, a inauguré l'exposition « Meander », une proposition artistique interactive située au croisement de la tradition et de l'innovation technologique. Cette exposition demeure ouverte au public jusqu'au 29 mars 2026, au restaurant Kajazoma, aux Deux-Plateaux (Abidjan).

« Exodus est un projet artistique et culturel itinérant né en Côte d'Ivoire, dont l'ambition est de créer des espaces de rencontre vivants entre les artistes, les lieux et le public. Il investit des espaces variés (restaurants, hôtels et autres lieux de vie) afin de libérer l'art de ses cadres conventionnels et de lui permettre d'occuper pleinement l'espace public ivoirien », a déclaré l'artiste, le mercredi 4 mars, à l'ouverture de l'exposition.

Une vingtaine d'oeuvres, réalisées à partir de papier réemployé ou de peinture acrylique liquéfiée, y sont présentées. Ces créations, réunies sous l'intitulé « Éclats de matière », constituent une oeuvre mixte où papier et acrylique s'entrelacent pour composer un paysage abstrait vibrant. Sur des toiles lumineuses, l'artiste déchire puis superpose soigneusement des fragments de papier aux textures variées (lisses, granuleuses, parfois translucides), construisant ainsi une surface irrégulière, tactile, subtilement sculptée par la lumière. Ces strates successives révèlent un relief délicat et des harmonies visuelles d'une grande pureté.

Des oeuvres qui ne se contentent pas d'être contemplées : elles invitent le regard à faire vivre l'abstraction, à lui insuffler sa propre profondeur et sa propre valeur.

Cette première édition d'Exodus se déploie à travers une série d'expositions individuelles, chacune rythmée par un vernissage, un artist talk comprenant un temps d'échange assimilable à un atelier d'initiation artistique, et un finissage. Ces espaces de parole rapprochent le public des artistes, éclairent les processus créatifs et offrent une initiation pédagogique à l'univers de l'art contemporain.

« L'objectif est clair : contribuer activement au développement culturel en rendant l'art plus accessible, plus vivant et plus ancré dans le quotidien. Exodus ne se limite pas aux arts visuels. Le projet intègre également la musique, la danse, la photographie, ainsi que les médias et la technologie, afin de décloisonner les disciplines et de refléter la pluralité de la création contemporaine », a expliqué Near.

Elle ajoute que, tout en s'enracinant localement, Exodus ambitionne de devenir un pont entre la scène artistique ivoirienne et le reste du monde, avec une attention particulière portée aux pays africains et aux territoires d'Afrique subsaharienne.

Le projet entend ainsi encourager les échanges, stimuler les collaborations et favoriser la circulation des artistes au-delà des frontières, afin de nourrir un dialogue culturel à la fois régional et international.