Maroc: Banques - Hausse de 13,2% du résultat net consolidé du Groupe Banque Centrale Populaire en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net consolidé du Groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a enregistré une hausse de 13,2% par rapport au 31 décembre 2024, a fait savoir la direction de cet établissement bancaire à l'issue de la réunion du 26 février 2026 du Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc et du Conseil d'Administration de la BCP.

Ce résultat net consolidé s'est établi à 5,6 milliards de dirhams contre 5,0 milliards de dirhams en 2024. Quant au résultat net part du Groupe, il s'est amélioré de 8,6% à 4,5 milliards de Dirhams. La direction de la BCP estime à ce titre qu'il est « en phase avec les objectifs de performance du Groupe. »

Les ressources consolidées du Groupe se sont rehaussées de 6% à 411,9 milliards de Dirhams contre 389 milliards de Dirhams à fin décembre 2024, soit une collecte supplémentaire de 22,9 milliards de Dirhams. De leur côté, les crédits bruts à la clientèle ont progressé de 3,1% pour s'établir à 329,9 milliards de Dirhams contre 320,1 milliards de Dirhams.

Le produit net bancaire (PNB) consolidé ressort en hausse de 5,4% à 27 milliards de Dirhams. Les responsables du groupe BCP lient cette progression avec l'appréciation du Core Banking Business (Marge d'intérêts et Marge sur Commissions) de 6,1% à 19,9 milliards de Dirhams, ainsi que la bonne tenue du résultat des activités de marché qui évolue de 3% à 6,1 milliards de Dirhams. « A périmètre constant, soulignent-ils, le PNB évolue de 4,4%. »

De l'avis des dirigeants de la banque, en 2025, les filiales du Groupe BCP au Maroc et à l'International continuent de générer une part importante du PNB consolidé, reflétant la politique de diversification du Groupe.

Selon eux, la contribution des filiales de la Banque à l'International s'est établie à 24,6% du PNB consolidé, tenant compte de l'intégration d'AMIFA (Atlantic Microfinance For Africa) dans le périmètre de consolidation, et d'une stabilisation de leurs revenus agrégés. D'autre part, la contribution des filiales métiers au Maroc s'est élevée à 19,9%, portée également par le Core Banking Business notamment au niveau des sociétés de financement spécialisées et la banque d'affaires et d'investissement.

Sur un autre registre, les frais généraux du Groupe évoluent de 4,2% à 12 milliards de Dirhams. La direction de la banque estime que l'évolution reste maîtrisée à périmètre constant, à 2,1%. Pour sa part, le coefficient d'exploitation se situe à 44,6%, en recul de 0,5 point par rapport à fin 2024.

A la fin de la période sous revue, le coût du risque a reculé de 13,5% à 5,4 milliards de Dirhams, reflétant, selon la direction de la Banque, la poursuite de l'effort de recouvrement important opéré par le Groupe.