Tunisie: Le Tunisien Mouadh Raboudi remporte le premier prix de mémorisation du Saint Coran au Sénégal

Le récitateur tunisien Mouadh Raboudi a remporté le premier prix en mémorisation complète du Saint-Coran lors d'un concours organisé à Dakar, avec la participation de candidats venus de 15 pays, selon un communiqué publié, mercredi, sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'Étranger.

Le cheikh tunisien Mourad Jedli - imam, prédicateur et enseignant des règles de récitation du Coran et de ses rites - a également participé en tant que membre du jury à ce concours, qui s'est tenu à l'Institut islamique de Dakar (IIS) au cours de la première semaine du mois sacré de Ramadan.

Cité dans le communiqué, Mourad Jedli a fait observer que cette distinction met en avant « l'excellence de la Tunisie dans les compétitions de mémorisation du Saint-Coran à l'échelle internationale ».

L'ambassadeur de Tunisie à Dakar, Rachid Saïdani, n'a pas manqué, par ailleurs, d'accueillir le lauréat du premier prix ainsi que l'imam prédicateur