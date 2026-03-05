Tunisie: Le Tunisien Mouadh Raboudi remporte le premier prix de mémorisation du Saint Coran au Sénégal

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le récitateur tunisien Mouadh Raboudi a remporté le premier prix en mémorisation complète du Saint-Coran lors d'un concours organisé à Dakar, avec la participation de candidats venus de 15 pays, selon un communiqué publié, mercredi, sur la page officielle du ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'Étranger.

Le cheikh tunisien Mourad Jedli - imam, prédicateur et enseignant des règles de récitation du Coran et de ses rites - a également participé en tant que membre du jury à ce concours, qui s'est tenu à l'Institut islamique de Dakar (IIS) au cours de la première semaine du mois sacré de Ramadan.

Cité dans le communiqué, Mourad Jedli a fait observer que cette distinction met en avant « l'excellence de la Tunisie dans les compétitions de mémorisation du Saint-Coran à l'échelle internationale ».

L'ambassadeur de Tunisie à Dakar, Rachid Saïdani, n'a pas manqué, par ailleurs, d'accueillir le lauréat du premier prix ainsi que l'imam prédicateur

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.