Tunisie: Explosion à Ksar Said et clôtures scolaires - Le gouverneur Boukhris exige un plan rapide

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Réunie mercredi, la commission régionale de prévention des catastrophes a examiné la situation de l'immeuble à Ksar Said, touché par une explosion suite à une fuite de gaz et les clôtures des établissements éducatifs nécessitant une intervention urgente et exceptionnelle, en plus de l'état de Kobbet el Haoua à La Marsa.

Présidant la réunion, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris a souligné le besoin d'une intervention rapide et d'un plan d'action visant à écarter les dangers menaçant ces édifices.

La première déléguée du gouvernorat de Tunis, les délégués, le directeur général de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, le directeur de l'amélioration de l'habitat au ministère de l'Équipement et de l'Habitat, le directeur régional de l'Équipement, les secrétaires généraux, ainsi que des représentants des municipalités et les membres de la commission ont pris part à cette séance de travail.

