Tunisie: Hand - Sélections et championnat - Inquiétante gestion !

Inutile de revenir sur les insuffisances qui ont apparu au grand jour à la suite le la CAN où le sept national a mesuré l'écart qu'il a concédé à son principal rival (pour le moment) égyptien.

Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les problèmes qui viennent se greffer à une gestion qui devient de plus en plus difficile.

En effet, lorsqu'on entre en conflit justifié ou non avec les clubs, que les arbitres frémissent, pour ne pas dire menacent, que la discipline, base de toute initiative à entreprendre, n'est plus assurée, il y a de quoi s'inquiéter.

Le handball a, cette dernière décennie, beaucoup perdu de sa superbe. Nous voyons mal qui est en mesure de porter à bout de bras cette tentative de redresser la situation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous ne voyons pas de joueurs types qui possèdent le profil du chef de file, de ces meneurs qui entraînent à leur suite leurs camarades.

Ces éléments charismatiques qui imposent respect, aussi bien à l'adversaire qu'à leurs partenaires. Même ceux que l'on considère comme des joueurs brillants et qui évoluent à l'étranger ont, à chaque grand rendez-vous, failli.

Physiquement et moralement, ils ont trouvé le moyen de s'absenter.

Pour blessure (le hasard fait parfois bien les choses), mais nous sommes loin de la pleine disponibilité de ces joueurs qui évoluaient à l'étranger et qui venaient en mission commando, imposaient leur savoir-faire pour retourner en toute quiétude vers des clubs qui jouaient les premiers rôles en Europe.

Indépendamment de cet aspect technique, c'est au niveau de la gestion et de la conduite de ce handball, que l'inquiétude est plus oppressante.

Il n'est pas facile de travailler en étant constamment la proie de ceux qui se posent en justiciers et qui considèrent que rien ne peut marcher sans leur présence.

Des luttes intestines qui affaiblissent ce sport, portent atteinte au prestige du handball tunisien au niveau continental et international, font hésiter les sponsors, relâchent la discipline et, en fin de compte, risquent de tout compromettre.

Ces problèmes marginaux qui viennent s'imposer sont donc autant d'épines semées pour tout remettre en cause.

Et lorsqu'on est supposé être en période de préparation pour les prochains championnats d'Afrique, nous voyons mal comment redonner confiance aux joueurs et relancer le travail.

Zone d'ombre

Reste la perte d'un public qui poussait les joueurs au dépassement. Les grands matchs avaient lieu, d'autorité, au Palais des sports d'El Menzah.

Le fait de les désigner à Radès, pour indisponibilité du palais des sports, a porté un grand préjudice et il nous semble que le contrat signé avec la TV gagnerait à être conforté par la remise en état de cette salle qui a réellement permis au handball national d'être tiré vers le haut.

Mais dans ces conditions, comment envisager une relance alors que les clubs pour un oui ou un non s'entre-déchirent?

Comment pourrait-on faire revenir la confiance alors que l'arbitrage, qui s'illustre par d'excellentes prestations à l'étranger, est contesté sur le plan national ?

C'est encore là un comportement qui porte un énorme préjudice pour ce secteur qui bénéficie pourtant d'un large consensus au niveau continental.

En attendant, cette période de tâtonnement a assez duré et nous avons intérêt à quitter cette zone d'ombre, le plus rapidement possible.

Inquiétant.