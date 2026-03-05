Tunisie: L'USM à un tournant critique - Retrouver ses standards de performance

La confrontation directe de ce samedi face au CSS déterminera les chances de l'équipe à se cramponner ou à céder.

A propos de la demi-douzaine d'écuries dites de « rang supérieur » et qui se positionnent au-dessus de la mêlée, l'EST, le CA et le ST ont cartonné en cette 22e journée, alors que, dans le même temps, l'ESS et le CSS ont aussi empoché.

Seule l'USM n'a donc pas validé en marge de la dernière ronde de L1. Et il va falloir à présent s'accrocher et ne pas lâcher prise pour avoir un strapontin continental.

Secouée à Bizerte face au CAB, l'USM aurait pu y laisser des plumes n'eût été la maladresse des attaquants cabistes.

Ce samedi, l'Union Sportive Monastirienne reçoit au Mustapha Ben Jannet un concurrent direct pour les places d'accessit, le Club Sportif Sfaxien, une formation qui carbure et qui marque des points surtout.

Une opportunité pour rebondir ? A coup sûr, cette confrontation directe déterminera les chances de l'équipe à se cramponner ou à céder.

Précisément, si les gars du Ribat valident, ils ne seront désormais distancés que de deux points par les Sfaxiens, alors que tout autre résultat hypothéquerait davantage leurs chances d'y croire jusqu'au bout.

Prise de conscience

Quelque peu décontenancés par le niveau des leurs au stade 15 Octobre de Bizerte, les fans usémistes souhaitent forcément une prise de conscience de leurs joueurs et surtout une réaction de leurs leaders, trop inconstants ces derniers temps.

Pêle-mêle, l'on pense aux Fakhreddine Ben Youssef, Raed Chikhaoui, Chaim Djebali, Adnene Yaâkoubi, Mehdi Ganouni et autre Brahim Gadiaga.

En cette période précise donc, tout le monde sait que l'USM traverse une période de transition après les départs de Cherif Bodian, Anas Bouatay, Mahmoud Ghorbal, Aymen Harzi et Moez Haj Ali et ne peut plus se permettre d'afficher un tel « manque d'énergie » comme constaté à Bizerte récemment.

Des hauts et des bas qui rythment le parcours des Bleus, les fans en sont saturés. Déjà désabusés par cette contre-performance aussi inattendue que déconcertante face à l'Etoile, les inconditionnels usémistes entretiennent toujours l'espoir d'un acte fondateur et espèrent à présent que leurs favoris leur proposent une prestation aboutie, face à un cador, un match-référence digne du rang des Bleus, une partition parfaitement jouée, sans fausse note à la réception du CSS...