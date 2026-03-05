Tunisie: Nabeul - Six marins portés disparus au large de Kélibia

Les unités de la Garde maritime relevant district sécuritaire de Kélibia (gouvernorat de Nabeul) poursuivent les opérations de recherche pour localiser six marins-pêcheurs portés disparus, après que leur embarcation de pêche, partie du port de Kélibia le 24 février dernier, est demeurée introuvable.

Les opérations de ratissage ont débuté il y a deux jours, à la suite d'un signalement faisant état de la disparition d'un bateau de pêche en haute mer et du retard suspect de ses occupants, habitués à des sorties ne dépassant pas cinq jours, a indiqué à l'Agence TAP, une source sécuritaire responsable.

Un hélicoptère de la Garde nationale a été mobilisée, mercredi matin, pour des vols de reconnaissance aérienne, en appui aux recherches maritimes.

Les patrouilleurs ont dû se replier en début d'après-midi en raison de la dégradation des conditions météorologiques et du renforcement des vents sur le littoral, a précisé la même source.

Les services sécuritaires indiquent toutefois qu'ils continuent de suivre l'évolution météorologique en vue de reprendre immédiatement les opérations de balayage dès que les conditions le permettront.