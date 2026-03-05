Tunisie: Jets de pierres contre un train en banlieue sud - La SNCFT contrainte d'interrompre une desserte

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé que l'un de ses trains a été la cible de jets de pierres lors des dessertes nocturnes du mardi 3 mars 2026, sur la ligne de la banlieue sud Tunis-Riyadh, au niveau de la station Taher Sfar.

Selon un communiqué de la société, l'attaque a entraîné le bris des vitres de plusieurs wagons et provoqué un mouvement de panique parmi les passagers.

À la suite des dégâts enregistrés, le train concerné a été retiré de la circulation ce mercredi afin de subir les réparations nécessaires.

La SNCFT a réaffirmé sa volonté d'assurer la continuité du service public ferroviaire, malgré les difficultés auxquelles elle fait face.

Elle a toutefois souligné que la répétition de tels actes de vandalisme complique davantage sa mission, engendre des coûts supplémentaires et perturbe la programmation des dessertes, pouvant aller jusqu'à l'annulation de certains trajets.

L'entreprise a, par ailleurs, appelé les citoyens à faire preuve de civisme et à contribuer à la protection des biens publics.

Elle a également exhorté les familles à mieux encadrer les jeunes et les mineurs afin de préserver les infrastructures ferroviaires et garantir la régularité du service.