Tunisie: Hors - Les murs du Festival international Jean Rouch-Tunis - Cinéma et sciences sociales

Le Festival international Jean Rouch revient à Tunis pour une 3e édition « Hors-les-murs », qui se tiendra du 14 au 19 avril 2026 à la salle du Cinéma Africa.

L'événement est organisé par l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, avec l'appui du Comité du film ethnographique du Festival Jean Rouch.

Fondé en 1982 par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch (1917-2004), le Festival international Jean Rouch est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations européennes consacrées au cinéma documentaire en lien avec les sciences humaines et sociales.

Au-delà de son édition principale en France, il se déploie tout au long de l'année à travers des rendez-vous « hors-les-murs » organisés dans différents pays.

A Tunis, le festival se veut à la fois un espace de rencontre entre cinéastes et chercheur·e·s en sciences sociales et une plateforme d'échanges ouverte à des publics variés.

Il entend promouvoir la diversité culturelle à travers les thématiques abordées par les films programmés, tout en contribuant à la professionnalisation des jeunes étudiant·e·s grâce à des ateliers dédiés.

L'événement offre également au public tunisien l'occasion de découvrir ou d'approfondir sa connaissance du film ethnographique.

Cette édition proposera onze projections, chacune suivie de débats en présence des réalisateur·trice·s, accompagné·e·s de chercheur·e·s en sciences sociales afin d'enrichir les discussions. Une masterclass ouverte au public sera également animée par le réalisateur algérien Malek Bensmaïl.

En parallèle des projections, des ateliers d'initiation à l'écriture documentaire et ethnographique seront organisés à destination d'étudiant·e·s en cinéma et en anthropologie visuelle, sélectionné·e·s au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Un dispositif qui confirme la dimension pédagogique et transnationale de cette édition tunisienne. Nous y reviendrons.