Tunisie - Aïd al-Fitr annoncé astronomiquement

« Astronomiquement, aïd al-fitr aura lieu le vendredi 20 mars en cours », a fait savoir, mercredi, la cheffe de service du Pavillon Univers à la Cité des sciences de Tunis (CST), Sarra Snoussi.

Dans une déclaration à l'agence TAP, la responsable a précisé que l'observation du croissant du mois de Chawel aura lieu le jeudi 19 mars 2026 après le coucher du soleil (à 18h31), correspondant au 29 Ramadan 1447 de l'Hégire.

« Selon les calculs astronomiques, la conjonction centrale de la Lune aura lieu le jeudi 19 mars à 2h23 du matin. Le coucher de la Lune interviendra le même jour à 19h15, ce qui permettra à la Lune de rester visible à l'horizon durant 43 minutes », a-t-elle expliqué.

Snoussi a ajouté que la hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon atteindra 8 degrés, rendant ainsi possible l'observation du croissant, dont l'âge sera de 16 heures entre le moment de la conjonction lunaire et le coucher du soleil.