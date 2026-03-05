Tunisie: Perturbations imminentes - Le sud puis le nord sous la pluie

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de la fin de journée du jeudi 5 mars 2026, selon les prévisions.

Des pluies éparses, parfois orageuses, concerneront la plupart des régions du pays.

Elles seront localement abondantes durant la nuit de jeudi à vendredi, notamment sur l'extrême sud et le sud-ouest, avant de s'étendre aux régions du nord au cours de la journée du vendredi 6 mars.

Les cumuls les plus importants devraient varier entre 20 et 40 millimètres.

Ces précipitations pourraient être accompagnées de chutes de grêle.

Des vents relativement forts à forts sont également attendus, en particulier lors du développement des cellules orageuses.

Les autorités appellent à la vigilance face à ces conditions météorologiques instables.