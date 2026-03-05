Tunisie: Perturbations imminentes - Le sud puis le nord sous la pluie

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de la fin de journée du jeudi 5 mars 2026, selon les prévisions.

Des pluies éparses, parfois orageuses, concerneront la plupart des régions du pays.

Elles seront localement abondantes durant la nuit de jeudi à vendredi, notamment sur l'extrême sud et le sud-ouest, avant de s'étendre aux régions du nord au cours de la journée du vendredi 6 mars.

Les cumuls les plus importants devraient varier entre 20 et 40 millimètres.

Ces précipitations pourraient être accompagnées de chutes de grêle.

Des vents relativement forts à forts sont également attendus, en particulier lors du développement des cellules orageuses.

Les autorités appellent à la vigilance face à ces conditions météorologiques instables.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.