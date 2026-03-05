Tunisie: Découverte d'un dépôt clandestin d'eau minérale à Manouba

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les agents de la surveillance économique de l'Administration régionale du commerce et du développement des exportations de Manouba ont découvert, mardi soir, un dépôt clandestin destiné au stockage d'eau minérale dans un quartier de la délégation de Oued Ellil, appartenant à un commerçant en gros de produits alimentaires.

Plus de 50 000 litres d'eau conditionnée en bouteilles plastiques de différentes tailles ont été saisis, selon les informations de l'administration communiquées à l'Agence TAP.

Cette opération fait suite à une visite de contrôle conjointe avec les unités de la garde nationale de Oued Ellil, menée après la réception d'informations sur l'activité suspecte du commerçant.

Il s'est avéré que ce dernier utilisait ce local comme espace supplémentaire non autorisé pour entreposer ses marchandises.

L'ensemble de la quantité saisie a été confisqué et le commerçant a été poursuivi en justice pour exploitation d'un local non déclaré. Les autorités poursuivent les démarches légales et administratives conformément à la législation en vigueur.

