Madagascar: Toamasina - Le Japon vient en renfort du secteur énergétique

Un échange de notes portant sur l'amélioration de l'accès énergétique à Toamasina s'est tenu, hier. Il s'agit d'un projet financé par le Japon à hauteur de 68 milliards d'ariary.

Un projet qui tombe à pic. Hier, s'est déroulé, au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, un échange de notes relatif au Projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à Toamasina. Il est financé par le Japon à hauteur de 2 536 000 000 yens, soit l'équivalent de 68 milliards d'ariary, selon les explications.

«Le projet vise à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans la métropole de Toamasina par la réhabilitation des sous-stations stratégiques de Toamasina I et de Toamasina II, ainsi que du réseau de distribution existant, contribuant ainsi au développement socio-économique et au renforcement de l'infrastructure de base», explique le communiqué relatif à l'événement d'hier. Deux transformateurs seront installés à Toamasina II.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet prévoit aussi la fourniture de systèmes de contrôle et de protection, ainsi que d'une ligne d'interconnexion de près de 3 kilomètres entre les deux sous-stations. «Ce projet est la concrétisation des engagements du Gouvernement du Japon lors du Ticad 9 [Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique], prononcés dans la Déclaration de Yokohama quant à l'amélioration des conditions énergétiques en Afrique», note l'ambassade nippone.

«En outre, ce projet répond aux besoins énergétiques croissants de la ville de Toamasina, aux demandes de connexions de la population et des investisseurs privés, et à l'achèvement prochain du projet de développement du port de Toamasina, un projet de prêt concessionnel par le gouvernement du Japon», ajoute la représentation diplomatique japonaise. Par ailleurs, le lancement de ce projet énergétique arrive au moment opportun.

Don non remboursable

Après le lourd dégât causé par le cyclone Gezani à Toamasina, la ville et ses environs sont en peine. Certains estiment que cette vaste reconstruction post-cyclonique est une occasion pour revoir et moderniser entièrement le plan d'urbanisme dans la ville du Grand port. À part le rétablissement de l'électricité, la mise aux normes de la production et de l'approvisionnement en énergie de la ville est un des importants axes d'effort. Ce projet est ainsi un renfort qui arrive à point nommé.

La signature de l'échange de notes d'hier a été faite par Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères, et Tojima Hitoshi, ambassadeur du Japon. Herinjatovo Aimé Ramiarison, ministre de l'Économie et des Finances, et Ny Ando Ralitera, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, ont également pris part à la cérémonie. La cheffe de la diplomatie malgache souligne le fait que l'amélioration du secteur énergétique constitue une des priorités du pouvoir de la Refondation de la République.

«Dans la mise en œuvre des priorités étatiques, le rôle du ministère des Affaires étrangères est de mobiliser les financements et les appuis techniques nécessaires par le biais d'une coordination diplomatique et des négociations avec les partenaires internationaux», indique la ministre Razanamahasoa, tout en remerciant le gouvernement japonais pour son engagement aux côtés de Madagascar.

Le Japon affirme également sa volonté de contribuer à la reconstruction de Toamasina par le biais de ce projet énergétique, mais aussi avec la signature d'un accord de don pour l'amélioration du système d'approvisionnement en eau de la ville du Grand port. Financé par l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica), il a pour objectif la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau à Farafaty et d'améliorer certains réseaux de distribution existants.