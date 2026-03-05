Afrique: Secteur extractif sur le continent - Le classement minier malgache s'améliore

Selon la deuxième édition du classement des destinations minières les plus attractives, réalisée par Jeune Afrique et The Africa Report, la Grande Île occupe désormais la 19e place parmi les marchés émergents.

Dans le classement minier africain 2026 établi par Jeune Afrique et The Africa Report, Madagascar est 19e sur 25 pays listés. Ce classement ne couvre pas tous les États africains, mais les 25 destinations minières les plus attractives du continent.

Les données, relayées par la plateforme Mines MG, confirment que le pays gagne en visibilité sur le continent. Le secteur minier africain connaît un dynamisme inédit. La hausse des prix de l'or et du cuivre et la demande croissante de minerais stratégiques, nécessaires à la transition énergétique, encouragent de nouveaux acteurs à investir. Les pays déjà établis restent en tête : l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et le Maroc conservent leur position grâce à des politiques stables et des infrastructures solides. Ils offrent un environnement rassurant pour les investisseurs.

Derrière ces leaders, plusieurs nations émergent grâce à leurs ressources naturelles. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo se distinguent par leurs gisements abondants. Une autre catégorie regroupe la Guinée, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon et l'Angola, offrant un potentiel géologique prometteur et un climat d'investissement favorable. Madagascar se démarque par ses ressources en graphite, nickel, cobalt et terres rares. Ces minerais sont stratégiques pour l'industrie mondiale et la transition énergétique.

Compétitivité

Toutefois, le développement du pays dépendra de plusieurs facteurs : la stabilité du cadre réglementaire, l'accès à l'énergie et la qualité des infrastructures logistiques. Des avancées dans ces domaines pourraient renforcer sa compétitivité et attirer davantage d'investissements internationaux.

Le classement met également en évidence des tendances régionales. L'Afrique australe et le Maroc restent des pôles solides. L'Afrique de l'Ouest profite de l'essor de l'or, du lithium et de la bauxite, tandis que l'Afrique centrale attire pour ses minerais critiques. L'intérêt croissant pour les ressources stratégiques profite aux pays émergents, dont Madagascar, qui pourrait devenir un acteur incontournable du secteur minier africain.