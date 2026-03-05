Madagascar: Motocross/4 HEURES HONDA - Quatre équipages réunionnais dans la course

La 24e édition de la course d'endurance 4H Honda se tiendra le 15 mars à Ambohidava. La version 2026 verra la participation d'équipages réunionnais et des élites locales.

Deuxième course d'endurance de la saison, mais la première hors championnat. La prestigieuse course mythique d'endurance « 24 Heures Honda », qui en est à sa 24e édition, se tiendra les 14 et 15 mars. L'édition 2026 se jouera sur le même circuit de l'Iarivo Moto Club à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy. Avec ses vingt-neuf ans d'existence, l'IMC a toujours été l'initiateur de l'événement depuis sa création.

Les 4 Heures Honda restent toujours l'un des grands rendez-vous nationaux et internationaux des amateurs de cross. « Les élites confirmées devraient toutes être au rendez-vous, pour ne citer que les grands champions comme Mathias Plantive, Claudio, ainsi que les jeunes et les révélations (...) Quatre équipages réunionnais seront de la partie, mais nous ne voulons pas encore dévoiler leurs noms », a indiqué l'ancien champion Ted Boyaval, membre de l'organisation. Les visites administratives et techniques sont programmées le samedi 14 mars. Le coup d'envoi sera donné à 10 heures et la course prendra fin à 14 heures.

Circuit modifié

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous gardons le site de l'IMC à Ambohidava pour des raisons de proximité pour les pilotes et pour le public. Le tracé sera modifié à 90 %. Il y aura toujours des difficultés, mais le circuit sera accessible à tout le monde tout en assurant un cadre de sécurité et de confort pour les pilotes. Il y aura toujours des échappatoires au cas où les concurrents trouveraient certaines difficultés trop exigeantes », a souligné Ted. « Nous utiliserons des transpondeurs avec un logiciel mis à jour afin d'assurer la fiabilité du chronométrage », rassure Zo Ralantoarison, directeur de course.

Les concurrents emprunteront une boucle longue de 8 kilomètres, très technique et exigeante. Quinze catégories seront concernées. Quatre-vingt-dix équipages sont attendus pour cette version 2026. Parmi les nouveautés de cette édition figure l'intégration d'une catégorie dédiée aux motos de marque chinoise. Cette catégorie vise à élargir l'accès à la compétition et à diversifier davantage le plateau de participants. La sécurité des participants et du public reste une priorité pour les organisateurs.