Madagascar: Tania Goossens - « Les transferts anticipés ont renforcé la capacité d'adaptation des ménages »

La Représentante et directrice pays du Programme alimentaire mondial (PAM) apporte des éclaircissements sur les interventions menées avant Gezani à Toamasina.

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les actions anticipatoires ?

Le mécanisme repose sur le principe du financement basé sur les prévisions. Concrètement, des seuils et des déclencheurs sont définis à l'avance. Dès qu'un risque atteint un niveau d'intensité prédéterminé, un financement préarrangé est libéré. Cela permet une assistance anticipée, rapide, coordonnée et efficace.

Quelles sont les populations concernées par ce mécanisme à Toamasina ?

Afin d'aider les communautés à se préparer avant l'arrivée du cyclone, le PAM a assisté 3 300 personnes grâce à des transferts monétaires anticipés. Chaque ménage a reçu 280 000 ariary, soit l'équivalent de deux mois de rations alimentaires, leur permettant de couvrir leurs besoins immédiats tout en prenant des mesures préventives essentielles (constitution de stocks, protection des biens, organisation familiale, déplacement du bétail, etc.).

D'autres actions ont-elles été menées en parallèle ?

Près de 5 200 personnes ont reçu des messages d'alerte précoce, diffusés au niveau communautaire pour les informer de l'évolution du cyclone et des actions prioritaires à entreprendre pour se protéger. Ces alertes ont permis aux familles de se préparer à l'impact, de se mettre à l'abri à temps et de réduire les risques pour leur sécurité. Au total, ces actions anticipatoires ont renforcé de manière significative la préparation des ménages, combinant à la fois un soutien financier immédiat et des informations vitales pour protéger leurs vies et leurs moyens d'existence.

Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents ?

Les besoins essentiels des populations concernent l'accès à un abri sûr, à l'eau potable et à des vivres, ainsi qu'à des soins médicaux d'urgence pour les blessés et les plus vulnérables. À Toamasina, près de 80 % des infrastructures et des services ont été détruits. Cette destruction massive accentue l'urgence d'une réponse rapide et multisectorielle pour soutenir les familles déplacées et rétablir les services de base. La reconstruction des habitations, l'alimentation des ménages et la réhabilitation des actifs communautaires sont aujourd'hui les priorités, car elles conditionnent le retour à une vie digne et la stabilité des communautés affectées.

Le PAM prévoit-il des actions pour soutenir la relance des moyens de subsistance des populations touchées ?

Pour le moment, la priorité la plus urgente est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Le PAM prépare une assistance alimentaire d'urgence pour 192 000 personnes touchées par le cyclone Gezani. En parallèle, un appui nutritionnel complémentaire sera apporté à 9 600 femmes et filles enceintes ou allaitantes, ainsi qu'à 11 500 enfants de moins de deux ans, afin de prévenir la malnutrition aiguë modérée.