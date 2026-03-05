Madagascar: Concert - Ambondrona ouvre ses 25 ans de scène par un élan de solidarité

Le concert caritatif « Tolotanana ho an'i Toamasina » marquera le lancement officiel de la tournée des 25 ans du groupe Ambondrona.

La célébration commence par un geste fort. Pour ouvrir officiellement ses 25 ans de scène, Ambondrona a choisi la solidarité en organisant un grand concert caritatif intitulé « Tolotanana ho an'i Toamasina », destiné à soutenir les habitants de Toamasina durement touchés par le passage du cyclone Gezani.

Cet événement donnera le coup d'envoi de la tournée anniversaire du groupe. Prévu le dimanche 08 mars sur le terrain situé en face du Stade Barea (P1), le concert a pour objectif principal de mobiliser un large public afin de collecter des fonds au profit des sinistrés. Les contributions pourront se faire à travers l'achat de billets ou par des dons supplémentaires via Airtel Money Madagascar, partenaire officiel de l'initiative et dont le groupe est ambassadeur. Une plateforme dédiée permettra également de centraliser les aides.

Aide ciblée

Cette ouverture solidaire s'inscrit dans une année symbolique pour le groupe. En 25 ans de carrière, Ambondrona a sorti sept albums et sillonne chaque année de nombreuses régions de Madagascar, à l'exception notamment de la Sava et de Fort-Dauphin. Le groupe a également porté sa musique à l'international, se produisant en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud ainsi que dans plusieurs îles de l'océan Indien.

Au-delà de la levée de fonds, les organisateurs annoncent une démarche structurée. À l'issue du spectacle, une évaluation des besoins prioritaires dans les zones affectées sera menée afin d'apporter une aide ciblée, efficace et durable. L'initiative se veut ainsi responsable et orientée vers un accompagnement concret des populations concernées.

Musique et entraide seront au coeur de cette rencontre, avec la volonté de démontrer la force de la solidarité collective. Selon un responsable d'Airtel Money Madagascar, Ambondrona incarne, en tant qu'ambassadeur, des valeurs de proximité, de partage et de responsabilité sociale. L'entreprise affirme son engagement avant, pendant et après l'événement pour soutenir cette action. En lançant son jubilé par un concert engagé, Ambondrona fait de son anniversaire non seulement une célébration artistique, mais aussi un acte de responsabilité et d'unité nationale.