Madagascar: Prix du carburant- Une baisse de 200 ariary appliquée à la pompe

Les prix du carburant enregistrent une baisse de 200 ariary par litre à compter de ce jour. L'ajustement concerne l'ensemble des produits pétroliers distribués à Madagascar. Les nouveaux tarifs à la pompe sont fixés comme suit : le supercarburant (SP95) est à 4 900 ariary le litre, le gasoil à 4 660 ariary le litre, et le pétrole lampant à 3 510 ariary le litre.

Cette révision intervient dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique. Ce dispositif permet d'adapter périodiquement les prix en fonction de l'évolution du marché international des hydrocarbures, ainsi que de la valeur de l'ariary, tout en gardant en ligne de mire la protection du pouvoir d'achat des ménages, en évitant que les variations des prix n'entraînent une dynamique inflationniste.

Cydolain Raveloson, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), indique que cette décision vise à maintenir des prix stables et prévisibles malgré un contexte international marqué par la volatilité des cours du pétrole. « Nous avons choisi cette baisse pour aider les Malgaches dans leur vie quotidienne. Même si la situation internationale reste incertaine, nous faisons en sorte que les prix à Madagascar restent stables et prévisibles », explique-t-il.

Sur le marché mondial, les tensions persistantes au Moyen-Orient continuent d'influencer les prix du brut. Des incidents récents affectant certaines raffineries et voies maritimes ont accentué les incertitudes. Toutefois, l'OMH précise que les cargaisons destinées à Madagascar n'empruntent pas le détroit d'Ormuz et que les approvisionnements demeurent sécurisés. La prochaine livraison est attendue au cours du mois de mars. Une nouvelle évaluation des prix pourrait intervenir après avril, en fonction de l'évolution des cours internationaux et de la disponibilité des produits.