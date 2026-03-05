Togo: Médecine traditionnelle et médecine moderne, le défi de la complémentarité

5 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Les plantes médicinales jouent un rôle crucial dans le système de santé togolais, rapporte L'Economiste.

Très prisées par les populations, elles constituent souvent le premier recours thérapeutique, notamment dans les zones rurales où l'accès aux soins conventionnels reste limité.

Cependant, leur efficacité ne peut être pleinement garantie sans une complémentarité avec les traitements classiques. Les spécialistes s'accordent à dire que la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne doivent pas s'opposer, mais au contraire se compléter pour offrir une prise en charge optimale aux patients.

Un équilibre encore fragile au Togo, où la tentation de substituer les plantes aux médicaments prescrits reste fréquente, avec des risques parfois sous-estimés d'interactions médicamenteuses ou de retard de diagnostic.

L'enjeu est donc double : valoriser ce patrimoine thérapeutique ancestral tout en encadrant mieux son usage, pour en faire un véritable atout de santé publique.

