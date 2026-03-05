Afrique de l'Ouest: Assouplissement monétaire - La BCEAO emboîte le pas aux grandes banques centrales

5 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a décidé, à l'issue de sa réunion du 4 mars 2026, d'assouplir sa politique monétaire en abaissant ses taux directeurs de 25 points de base, avec effet au 16 mars 2026.

Le principal taux directeu, celui auquel la BCEAO prête ses ressources aux banques commerciales, passe ainsi de 3,25% à 3,00%. Le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal est quant à lui ramené de 5,25% à 5,00%. Le coefficient des réserves obligatoires applicable aux établissements assujettis de l'Union est, pour sa part, maintenu à 3,0%.

Cette décision s'inscrit dans une tendance mondiale progressive d'assouplissement des conditions monétaires, après une période de resserrement destinée à contenir les pressions inflationnistes.

En réduisant le coût de refinancement des banques, la BCEAO entend favoriser une meilleure transmission du crédit à l'économie réelle, soutenir l'activité des entreprises et stimuler l'investissement dans les huit pays membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Une baisse des taux directeurs signifie que les banques commerciales peuvent emprunter à moindre coût auprès de la banque centrale. En théorie, cet assouplissement devrait se traduire par des conditions de crédit plus favorables pour les ménages et les entreprises de la zone, contribuant ainsi à dynamiser la croissance économique régionale.

Cette décision du CPM sera suivie de près par les opérateurs économiques et les marchés financiers de la zone franc, soucieux d'évaluer ses effets sur la disponibilité et le coût du crédit dans les mois à venir.

