Togo: La CNDH et les acteurs judiciaires unis contre la torture

5 Mars 2026
Togonews (Lomé)

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a tenu mercredi à Kara une séance de travail avec les acteurs de la chaîne judiciaire, policiers, gendarmes et officiers de police judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la torture dans les prisons.

Au coeur des échanges : le cadre juridique national et les instruments internationaux de protection des détenus, notamment durant les périodes de garde à vue.

Il n'y a pas de cas de torture avérés au Togo. Il peut y avoir de mauvais traitements de la part de certains gardiens, mais ce sont des comportements isolés et punis.

