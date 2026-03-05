Madagascar: L'image comme accélérateur de croissance

5 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Hier, Positive Brand Madagascar a été officiellement lancé au Radisson Blu Ambodivona. Cette initiative est portée par Stratégies & Territoires Océan Indien et l'agence malgache Becom. Leur ambition, aider les entreprises et les institutions à transformer leur image en levier de performance.

Dans un contexte économique en évolution, la communication ne se limite plus à faire connaître une marque. Elle influence la confiance, l'attractivité et la capacité à mobiliser partenaires et investisseurs. « Il ne s'agit pas seulement de publicité ou de communication », a précisé Catherine Payet, CEO de Stratégies & Territoires Océan Indien. « L'objectif est de rendre l'action d'une organisation plus vertueuse et plus lisible. »

La démarche s'articule autour de trois étapes : un diagnostic stratégique, la définition d'un socle commun et la construction d'un récit partagé. Ce travail permet d'aligner vision, actions et discours. « On peut réaliser beaucoup de choses, mais si les gens ne le perçoivent pas, c'est raté », ont insisté les intervenants. Un baromètre de mesure est intégré afin d'évaluer la perception des parties prenantes avant, pendant et après le déploiement.

L'exemple d'Apple a été cité pendant la conférence. Dans les années 1990, l'entreprise a redéfini sa mission autour d'un "why" clair. Elle ne s'est plus présentée seulement comme un fabricant d'ordinateurs, mais comme une marque qui « reconnecte les gens à leur passion ».

