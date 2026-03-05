Madagascar: Intempéries - Des vents violents arrachent des toitures à Itasy

Les fortes pluies accompagnées de grêle et de vents forts ont causé des dégâts matériels à Soavinandriana, Itasy, avant-hier. Des toitures d'habitations ont été arrachées.

À Soavinandriana, dans la région Itasy, un violent épisode orageux a surpris les habitants mardi dans l'après-midi. Vers 15h30, de fortes pluies, accompagnées de grêle, de rafales de vent et d'intenses détonations de tonnerre, se sont abattues sur la localité. En l'espace de quelques minutes, les rues ont été submergées par les eaux de ruissellement, tandis que des grêlons martelaient les toitures.

« Le vent soufflait avec une violence incroyable. En quelques minutes seulement, tout a basculé », raconte Manitra Razanaparany, une habitante. « On entendait les tôles claquer, puis s'envoler. Le toit a commencé à se soulever, morceau par morceau. On avait peur qu'il parte complètement », poursuit-elle. Dans d'autres foyers, la scène s'est répétée. Les rafales ont arraché une partie des toitures, laissant les maisons exposées à la pluie battante.

Inquiétante

« L'eau entrait de partout. On a essayé de sauver quelques affaires, surtout les matelas et les documents importants, mais c'était difficile », confie un père de famille. « Cela fait des années que je vis ici, et je n'ai jamais connu une telle situation. On aurait cru le passage d'un cyclone. Personne ne s'y attendait », témoigne Manitra Razanaparany, résidente de la ville. « L'eau qui envahissait les rues était vraiment impressionnante et inquiétante. Pourtant, Soavinandriana est une localité en altitude. C'était difficile à croire. Face à cela, nous n'avons eu d'autre choix que de prier », enchaîne-t-elle.

Dans les zones rurales environnantes, des parcelles agricoles ont été touchées, laissant craindre des pertes importantes pour les exploitants. Un agriculteur des environs évoque, quant à lui, ces pertes : « Une partie de nos cultures a été touchée par la grêle. Nous venions à peine de commencer la saison. »

Même constat du côté d'une commerçante : « La pluie est tombée d'un seul coup, avec des grêlons. Nous avons dû fermer précipitamment la boutique pour protéger les marchandises. Le vent soufflait si fort que nous avions peur que la toiture s'envole. » Si aucune perte en vie humaine n'a été signalée à ce stade, les autorités appellent la population à la vigilance face à la persistance des perturbations météorologiques.