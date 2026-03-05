Madagascar: Météorologie - Le risque de formation de cyclone devient modéré à la mi-mars

Un cyclone pourrait intéresser Madagascar, en ce mois de mars. Le bulletin de prévisions météorologiques intra-saisonnières, établi par la direction générale de la Météorologie, note un risque modéré de l'évolution d'un système près du Nord et du Nord-Est de Madagascar, pour la semaine prochaine, entre le 09 et le 15 mars. Ce risque serait de 40 à 60 %. Les conditions dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien pourraient devenir favorables au développement de perturbations cycloniques, en cette période, selon les explications.

Pour la troisième semaine, du 16 au 22 mars, les conditions dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien pourraient encore rester favorables au développement des perturbations cycloniques et le risque modéré est encore maintenu pour le Nord-Est de Madagascar, selon les prévisions.

Ce risque pourrait s'affaiblir vers la fin du mois, du 23 au 29 mars. Les conditions dans le canal du Mozambique et dans l'océan Indien pourraient rester favorables au développement de nouvelles perturbations cycloniques, et un risque faible est observé pour le Nord-Est, le Centre-Est et le Centre-Ouest de Madagascar. Cette semaine, aucune activité cyclonique n'est attendue, malgré la possibilité de formation d'un système cyclonique dans l'océan Indien, selon les prévisions météorologiques.