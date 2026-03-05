Madagascar: Enseignement supérieur - Des universités irrégulières découvertes

Un constat alarmant lors d'une visite inopinée dans deux universités privées. Cette visite surprise effectuée, hier, par les autorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a permis de découvrir des universités privées qui ne respectent pas les normes en vigueur et présentent de nombreuses irrégularités. Cette inspection a révélé que ces établissements ne respectent ni le plan académique ni le plan administratif.

Parmi les problèmes relevés figurent la qualité de l'enseignement, le profil des enseignants et la pertinence des cours dispensés aux étudiants, les infrastructures et les équipements pédagogiques, la bibliothèque, le numérique, ainsi que le suivi des soutenances de thèses et mémoires. « Dans certains cas, des étudiants de troisième année se retrouvent encadrés par des enseignants qui sont âgés mais qui ont arrêté leurs études en deuxième année, ce qui constitue une non-conformité majeure »,

a indiqué le directeur de l'Accréditation et de l'assurance qualité, le Dr Bearisoa Rakotoniaina, dans le cadre de cette inspection auprès de ces deux universités. Il a souligné que la gestion et la qualité des partenariats avec les écoles et les institutions partenaires sont également déficientes. Et que, dans l'ensemble, le niveau constaté est très bas.

Les réformes s'avèrent urgentes. Le ministère indique que des rectifications seront mises en œuvre. Il annonce un accompagnement des universités. Une enquête approfondie sera, par la suite, menée sur les dossiers de l'ensemble des universités. Le ministère note qu'aucune tolérance ne sera accordée aux établissements qui continuent à fonctionner en dehors des normes. L'objectif est d'instaurer des universités rigoureusement conformes aux standards nationaux et capables de s'inscrire pleinement sur la scène internationale.

