Madagascar: Tennis/Capitaines des équipes en coupe Davis et BJK Cup - Trois profils se démarquent

La Fédération malgache de tennis (FMT) a lancé un appel à candidatures pour désigner les capitaines des équipes nationales engagées en Coupe Davis et en Billie Jean King Cup (BJK Cup).

La nouvelle équipe dirigeante de la FMT affiche sa volonté de transparence et entend rompre avec toute forme de népotisme. Dans le cadre de la recherche de capitaine pour la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, un appel à candidatures a été lancé depuis le 25 février et ce, jusqu'au 6 mars. Si aucun nom n'a officiellement filtré pour le moment, certains profils circulent déjà chez les observateurs du tennis malgache: Dina Razafimahatratra, Rija Rajaobelina, Natacha Randriantefy et Miary Zo Rakotondramboa.

Plus qu'un simple encadrement technique, le capitaine doit servir le maillot et la Nation. Véritable chef d'orchestre, il sélectionne quatre à cinq joueurs, compose les simples et le double selon la surface et l'adversaire, et assure le coaching sur le banc. Il fait également le lien entre les joueurs, la Fédération et le staff.

La FMT exige un profil complet : bilingue, voire trilingue (malagasy, français, anglais), capable de gérer les visas, les règles d'éligibilité, la coordination avec les familles et les entraîneurs, ainsi que l'élaboration des budgets (voyage, matériel, nutrition). Anticiper, coordonner, sécuriser : la mission dépasse le cadre du court.

Le futur capitaine devra porter un projet durable : intégrer progressivement la relève au groupe élite, construire une continuité générationnelle et privilégier les joueurs attachés à l'équipe nationale. Chaque choix devra être justifié par des critères clairs devant le Comité directeur.

Trois profils en lice pour un projet ambitieux

Parmi les prétendants, Dina Razafimahatratra avance un argument de poids : il est le seul technicien malgache détenteur d'un level 3 de la Fédération internationale de tennis, obtenu en 2018. « J'ai répondu à l'appel car je pense répondre aux qualités requises pour tenir ce rôle dans l'intérêt du tennis malgache. Le nouveau président prône un renouveau basé sur le regroupement des compétences techniques, et je ne peux que m'en réjouir », confie-t-il.

Il ajoute : « Avec beaucoup d'humilité, je me suis lancé au plus haut niveau du coaching mondial pour servir d'abord le tennis malgache, puis le tennis africain. » Face à lui, l'expérience internationale de Natacha Randriantefy, olympienne en 1992 et 1996 et ancienne 324e mondiale en 2002, ainsi que le parcours de Rija Rajaobelina, ancien membre de l'équipe nationale et déjà capitaine à plusieurs reprises, constituent également des gages de légitimité.

Les dossiers (CV et lettre de motivation) sont attendus jusqu'au vendredi 6 mars 2026 à 17 heures. Pour le bien du tennis malgache et pour remettre la discipline sur les bons rails, la FMT s'apprête à faire un choix structurant pour l'avenir du tennis malgache.