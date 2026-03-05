Gabon: Lancement de la collaboration entre le CNOU et Airtel Money pour e-CNOU

Le Centre National des OEuvres Universitaires (CNOU) et Airtel Gabon sont fiers d'annoncer le lancement d'une collaboration stratégique pour améliorer l'expérience étudiante à travers e-CNOU, une initiative portée par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre de Gabon Digital.

Cette collaboration vise à offrir aux étudiants gabonais une solution de paiement numérique innovante et sécurisée pour leurs besoins universitaires, grâce à la plateforme Airtel Money. Les étudiants pourront ainsi bénéficier de services tels que :

- Le paiement des frais de scolarité et des services universitaires

- La recharge de leur carte universitaire BLAZE

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- L'accès à des avantages préférentiels dans les commerces partenaires

Avantages pour les étudiants

- Paiement rapide et sécurisé des frais universitaires

- Accès à des services universitaires en ligne

- Avantages préférentiels dans les commerces partenaires

- Amélioration de l'expérience étudiante grâce à la digitalisation des services

Déclaration du Directeur Général du CNOU

"Nous sommes ravis de collaborer avec Airtel Gabon pour offrir à nos étudiants une solution de paiement numérique innovante et sécurisée. e-CNOU est une initiative qui vise à améliorer l'expérience étudiante et à lutter contre la cherté de la vie en milieu estudiantin."

Déclaration du Directeur Général d'Airtel Gabon

"Nous sommes fiers de soutenir le CNOU dans son initiative e-CNOU. Airtel Money est une plateforme de paiement numérique sécurisée et innovante qui répond aux besoins des étudiants gabonais. Nous sommes convaincus que cette collaboration contribuera à améliorer l'expérience étudiante et à promouvoir la digitalisation de l'éducation au Gabon."